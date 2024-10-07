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ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру разведки «Хезболлы» в Бейруте

  • 7.10.2024, 10:41
ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру разведки «Хезболлы» в Бейруте

После ударов были зафиксированы вторичные взрывы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по разведывательному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Также были атакованы другие объекты террористов.

Передает  РБК-Украина со ссылкой на официальный канал ЦАХАЛ в Telegram.

«Истребители ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористов, принадлежащим штаб-квартире разведки «Хезболлы» в Бейруте, включая средства сбора разведывательной информации, командные центры и другие объекты террористической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Кроме того ЦАХАЛ сообщил, что за последние несколько часов их военно-воздушные силы нанесли удары по оружейным складам «Хезболлы», и тоже в районе Бейрута. После ударов были зафиксированы вторичные взрывы, которые свидетельствуют о наличии оружия.

Израильская армии подчеркнула, что «Хезболла» намеренно разместила свои командные центры и оружие под жилыми в центре Бейрута, таким образом «подвергая опасности население этого района».

«Кроме того, истребители ВВС Израиля нанесли удары по террористическим объектам «Хезболлы» на юге Ливана и в районе Бекаа, включая склады оружия, объекты террористической инфраструктуры, командный центр и пусковую установку», - добавили в ЦАХАЛ.

Напомним, что после ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, командующий иранскими силами безопасности «Кудс» Исмаил Каани отправился в Бейрут. Однако неделю назад, после очередной атаки ЦАХАЛа, связь с ним пропала.

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