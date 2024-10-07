Лукашенко не контролирует небо над Беларусью 3 7.10.2024, 11:13

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«Шахедов» ночью над страной было минимум четыре.

Минимум четыре беспилотника типа «Шахед», которые используются Россией, зашли в воздушное пространство Беларуси за ночь и утро. Об этом сообщают украинские мониторинговые проекты.

Первый дрон залетел из Черниговской области Украины в направлении Хойников около 23.27.

Далее «Шахеды» заходили в Беларусь в 00.40, 04.06 и 08.35.

«Известно, что дрон, который залетел в Беларусь в районе Лоева в 04.06, покрутился в воздушном пространстве Беларуси около 40 минут и вернулся назад в Украину, также подтвержден возврат в Украину и последнего «Шахеда», что залетел около 08.35», — говорится в сообщении.

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