закрыть
7 октября 2024, понедельник, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко не контролирует небо над Беларусью

3
  • 7.10.2024, 11:13
  • 1,342
Лукашенко не контролирует небо над Беларусью

«Шахедов» ночью над страной было минимум четыре.

Минимум четыре беспилотника типа «Шахед», которые используются Россией, зашли в воздушное пространство Беларуси за ночь и утро. Об этом сообщают украинские мониторинговые проекты.

Первый дрон залетел из Черниговской области Украины в направлении Хойников около 23.27.

Далее «Шахеды» заходили в Беларусь в 00.40, 04.06 и 08.35.

«Известно, что дрон, который залетел в Беларусь в районе Лоева в 04.06, покрутился в воздушном пространстве Беларуси около 40 минут и вернулся назад в Украину, также подтвержден возврат в Украину и последнего «Шахеда», что залетел около 08.35», — говорится в сообщении.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский