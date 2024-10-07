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«Все, кому мы это показываем, говорят: «Вау, как такое может быть?»

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  • 7.10.2024, 12:05
«Все, кому мы это показываем, говорят: «Вау, как такое может быть?»

Белоруска в Дании разработывает приложение, которое измеряет давление по селфи.

Бывшая владелица IT-компании CactusSoft Вера Решетина работает в Дании над новым стартапом — приложением, которое измеряет давление по селфи. 

«Кожа на лице тонкая. И если снимать себя на видеокамеру в течение минуты, технология по микротокам под кожей распознает уровень давления, пульс и некоторые другие параметры», — приводит слова Решетиной портал devby.io

Технологию разработала польская компания. Её уже предварительно валидировали в университете Вроцлава. Датская компания Решетиной получила лицензию на использование технологии. Пока приложение готово только для айфонов, но для Android оно уже тоже протестировано.

«Все, кому мы это показываем, говорят: «Вау, как такое может быть?», — рассказывает соосновательница CactusSoft. Медицинский тонометр с манжетой по-прежнему остается самым точным устройством, но и приложение, где искусственный интеллект улавливает микротоки, дает довольно точные показатели. 

Решетина напоминает, что в мире 1,4 млрд человек страдают от высокого давления. Гипертония остается одной из главных причин смерти, а попасть к врачу на Западе бывает непросто. «Мы помогаем врачам, а не заменяем их», — отметила она.

Вера Решетина уехала с семьей из Беларуси в 2019 году. Продала бизнес (компанию CactusSoft) и перебралась в Данию. Там она открыла стартап Workee — сервис, который соединяет работников и работодателей на рынке HoReCa. 

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