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Спецотряд ВМС эвакуировал из Крыма семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ

  • 7.10.2024, 13:16
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Спецотряд ВМС эвакуировал из Крыма семью украинского офицера, которую преследовала ФСБ

Прямо из-под носа у россиян.

Украинский отряд специальной разведки «Ангелы» эвакуировал семью офицера Военно-морских сил с временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ в понедельник, 7 октября.

Отмечается, что семье офицера пришлось покинуть полуостров из-за преследования со стороны Федеральной службы безопасности России.

18 сентября всю семью из четырех человек — родителей офицера, сестру и несовершеннолетнюю племянницу — задержали российские оккупанты.

«Три дня их незаконно удерживали, психологически давили и угрожали пытками. Таким образом оккупанты планировали склонить к сотрудничеству украинского офицера», — рассказали в ВМС.

20 сентября семью временно отпустили при условии, что в течение пяти следующих дней украинский военный выйдет на связь с сотрудниками ФСБ. А иначе его семье угрожали многолетним заключением.

Офицер доложил о ситуации командующему ВМС ВС Украины Алексею Неижпапе. Тогда в ВМС решили привлечь к планированию и проведению спецоперации отряд специальной разведки ВМС Ангелы.

«Операция была спланирована в режиме полной секретности в сжатые сроки и успешно реализована. Семью эвакуировали фактически из-под носа у оккупантов», — отметили в ВМС.

Там добавили, что в целом отряд Ангелы эвакуировали уже 73 человека, — как гражданских, так и военнослужащих.

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