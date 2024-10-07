The Times: Польша берет на себя роль лидера в европейской безопасности 7.10.2024, 13:41

Страна уже имеет третьи по численности вооруженные силы в НАТО.

Национальный доход на душу населения в Польше, измеренный по покупательной способности, в этом году достигнет 50 тысяч долларов. Такой рост отражает почти непрерывный десятилетиями бум Польши, подпитываемый потоками иностранных инвестиций. Ее экономика более чем в девять раз больше, чем в 1989 году. Ее экономика более чем в девять раз больше, чем в 1989 году, отмечает в колонке для The Times (перевод — «Зеркало Недели») Эдвард Лукас, писатель и консультант, специализирующийся на европейской и трансатлантической безопасности.

Автор пишет, что 38,5 миллиона поляков также лучше защищены. В следующем году Польша будет тратить 5% на оборону. Она уже имеет третьи по численности вооруженные силы в НАТО (после США и Турции). Она покупает современные танки, артиллерию и истребители.

«Причина проста: поляки знают, что амбиции Кремля простираются далеко за пределы Украины», — добавляет Лукас.

Поляки и их союзники, имеющие многолетний опыт манипуляций со стороны Кремля, возмущаются наивностью американцев, которые из-за страха эскалации не оказывают Украине всю необходимую поддержку.

«Россия успешно повлияла на политическое настроение в Вашингтоне из-за психологической войны, что кардинально изменило геополитическую ситуацию в Европе. В течение семи десятилетий США стимулировали своих союзников укреплять оборонные возможности и уделять больше внимания безопасности, но теперь они теряют эту роль, и другие страны должны заполнить этот пробел», — считает Лукас.

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