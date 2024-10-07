ВСУ отбили позиции и украинских военных из плена войск РФ в Харьковской области 7.10.2024, 14:02

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Защитники Украины ликвидировали российских диверсантов.

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины провели успешные штурмовые действия на харьковском направлении. Украинским воинам удалось ликвидировать диверсионно-разведывательные группы россиян, атаковать и отбить занятые оккупантами позиции, а также освободить украинских военных из плена, информирует пресс-служба бригады в Facebook.

«Это военнослужащие приданных сил, и среди них: кадровый офицер в звании капитана, сержант и солдаты. Сейчас они находятся в безопасности и получают медицинскую помощь», - подчеркнул командир первой роты второго штурмового батальона Третьей ОШБр «друг Мося».

Отмечается, что после стабилизационных действий бойцы отбросили военных РФ и восстановили на занимаемом участке фронта положение сил бригады.

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