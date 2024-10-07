Путин перестал летать в Сочи, потому что боится атак украинских беспилотников 1 7.10.2024, 14:47

Раньше он проводил сочинской резиденции большую часть весны и осени.

Российский диктатор Путин перестал летать в Сочи из-за страха за собственную жизнь после атак беспилотников по объектам в городе, сообщило российское издание Агентство со ссылкой на источники.

Отмечается, что последний раз Путин летал на юг семь месяцев назад. В 2024 году российский диктатор провел лишь одну встречу в Сочи — 6 марта с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Издание утверждает, что с тех пор Путин не появлялся на черноморском побережье Краснодарского края, хотя ранее проводил в Сочи большую часть весны и осени.

В 2023 году диктатор провел в своей резиденции Бочаров ручей рекордно мало времени. Агентство пишет, что официально Путин оставался в Сочи лишь на восемь дней, тогда как до пандемии COVID-19 он мог проводить в городе более 30 дней в году. Больше всего времени диктатор проводил в городе в мае, сентябре, октябре и ноябре.

По данным издания, в сентябре-октябре 2023 года в Сочи стали долетать украинские беспилотники. В частности, в ночь на 1 октября дрон упал на территорию сочинского аэропорта, повредив вертолетную площадку.

Министерство обороны страны-агрессора также сообщало о еще одной атаке 14 октября. Между этими атаками Путин прилетал в Сочи, где провел встречу с главой оккупированной РФ Абхазии Асланом Бжанией и выступил на пленарном заседании Валдайского клуба.

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