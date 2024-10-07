WSJ: «Торговец смертью» Виктор Бут вернулся в оружейный бизнес 7.10.2024, 15:53

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Организует поставки оружия йеменским боевикам.

Виктор Бут, известный как «Торговец смертью», снова вернулся в оружейный бизнес. Его освободили из американской тюрьмы два года назад в рамках обмена заключенными с Россией на американскую баскетболистку Бритни Гринер.

Как пишет The Wall Street Journal, Бут снова ведет бизнес, пытаясь организовать поставки оружия йеменским боевикам-хуситам, которых поддерживает Иран.

57-летний Бут, чья карьера стала основой для голливудского фильма «Властелин войны» (2005), провел десятилетия, продавая оружие, произведенное в СССР, в Африку, Южную Америку и на Ближний Восток. Его арестовали в 2008 году во время спецоперации американских правоохранителей.

После освобождения Бут присоединился к ультраправой прокремлевской партии и в 2023 году был избран в местные органы власти. Однако в августе 2023 года во время переговоров с представителями хуситов в Москве, по данным источников, он снова появился как посредник в договоренностях о продаже автоматов на сумму 10 миллионов долларов.

Хотя сделка пока не была завершена, планируемые поставки стрелкового оружия, такие как автоматы АК-74, вызывают беспокойство в США. Администрация Байдена обеспокоена тем, что Россия может предоставить хуситам оружие, которое будет угрожать американским войскам и судоходству. Источники также сообщают, что на переговорах обсуждались и другие виды оружия, такие как противотанковые ракеты и зенитное оружие.

Адвокат Бута, Стив Зиссу, отказался комментировать участие своего клиента в этой сделке. Он отметил: Виктор Бут не занимался транспортным бизнесом более двадцати лет.

После освобождения Бут регулярно появляется на российском телевидении как политический комментатор и открыто поддерживает вторжение России в Украину. Он признался, что во время заключения держал на стене портрет Владимира Путина.

Потенциальные поставки хуситам продолжат многолетнюю карьеру Бута в торговле оружием. Родившийся в 1967 году в Душанбе, он служил переводчиком в советской армии и участвовал в гражданской войне в Анголе. После распада СССР Бут использовал российские военные самолеты для транспортировки миротворцев ООН в Африке. Его деятельность привлекла внимание США в 2005 году, когда он попал под санкции за торговлю оружием с Чарльзом Тейлором, бывшим президентом Либерии. В 2011 году его приговорили к 25 годам лишения свободы за заговор с целью убийства американцев.

Хуситы неоднократно атаковали международные корабли и осуществляли ракетные удары по Израилю, что привело к ответным авиаударам со стороны США и Израиля.

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