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ГУР вывело из строя тральщик «Александр Обухов»

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  • 7.10.2024, 16:18
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ГУР вывело из строя тральщик «Александр Обухов»

Это может стать серьезной проблемой для россиян.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщило о проведении успешной операции по выводу из строя вражеского судна - тральщика «Александр Обухов», базировавшегося в Балтийском море.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале ГУР, тральщик «Александр Обухов» должен был выйти на боевое дежурство из города Балтийск, но перед этим получил сильные повреждения. Загадочное появление отверстия в газоходе привело к попаданию воды в двигатель, что вызвало его выход из строя.

Разведчики отметили, что теперь российский тральщик будет направлен на капитальный ремонт, что может стать серьезной проблемой для оккупантов. Дело в том, что поврежденный двигатель М-503 является дефицитной вещью, и ремонт ключевой установки на корабле является технически сложным и дорогим.

Кроме того, ГУР сообщило, что тральщик «Александр Обухов» только недавно, в июле 2024 года, проходил ремонтные работы в городе Санкт-Петербурге. Это уже второй обезвреженный корабль Балтийского флота вооруженных сил России за последние полгода.

Успешная операция ГУР является еще одним примером эффективной работы украинской разведки в борьбе против оккупантов.

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