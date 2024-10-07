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Два сценария: ВСУ могут начать активное наступление в 2025 году

  • 7.10.2024, 16:49
Два сценария: ВСУ могут начать активное наступление в 2025 году

Украинское военное командование оказалось перед дилеммой.

В 2025 году Вооруженные Силы Украины могут начать активное наступление. Есть 2 сценария: первый – рискованный, но позволит прорвать российскую оборону на десятки километров; второй – предполагает локальные успехи, но не позволит развить оперативный успех.

Таким предположением с «24 Каналом» поделился руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что военное командование оказалось перед дилеммой – какой вариант выбрать. Прежде всего контрнаступательные действия будут зависеть от нашего обеспечения и поставок от партнеров.

Прежде всего, как отметил Мусиенко, для проведения наступления нужно доукомплектовать и должным образом вооружить как минимум те бригады, о которых постоянно подчеркивает президент Украины Владимир Зеленский. Они есть, но далеко еще не все готовы и оснащены.

Следующий шаг – остановить врага. Необходимо истощить российские силы и средства, чтобы в целом получить возможность для подготовки контрнаступательных действий. Что важно, наступление в 2025 году может быть "или пан, или пропал", и развиваться по 2 сценариям:

- подготовленные резервы с максимальной концентрацией сил и большими рисками попытаются прорвать линию обороны россиян и продвинуться на десятки километров вперед на одном участке, к примеру, Юге. Для этого необходима поддержка с воздуха – ракеты и т.д;

- украинские войска будут перехватывать инициативу у оккупантов и контратаковать локально на тактическом уровне. Будет происходить распыление усилий как на Бахмутском и Запорожском направлениях в 2023 году. В результате можно получить тактические успехи на одном или нескольких участках, но потерять шанс развить оперативный успех.

- Это сложная задача для нашего командования – какой путь выбрать. Первый сценарий очень рискованный, но привлекательнее выглядит с учетом того, что дает определенные шансы, – отметил Александр Мусиенко.

Напомним, еще несколько месяцев назад глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявлял, что Украина может готовиться к определенным действиям в 2025 году. Однако все будет зависеть от определенных факторов, основным из которых является уровень нашего обеспечения и поставки от партнеров.

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