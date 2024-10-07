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Декоративные вывески Путина

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  • Телеграм-канал «Вольнодумец»
  • 7.10.2024, 17:22
  • 3,078
Декоративные вывески Путина

Кадровый эксперимент Кремля завершится крахом.

Повязанные кровью с Путиным военные преступники поднимаются на федеральный уровень.

Примерно такой лейтмотив комментариев российских СМИ назначения деэнеровца Артема Жоги полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. В присущей солдафонской форме Жога прокомментировал свое назначение, заявив, что «теперь мой фронт там», то есть на Урале. Ну, если вместе с ним фронт переместится туда, никто в Украине возражать не будет.

В России об этом назначении говорят, что Жога получил высокий пост полпреда в регионе, но в то же время никаких особых полномочий эта должность ему не даст. Скорее, это даст выгоду Кремлю, активно продуцирующему сейчас тему «героев «СВО». Кремль как бы намекает: идите воевать и сможете стать полпредом президента в федеральном округе. Путин прикрывается военными и манипулирует населением, создавая декоративные вывески – герои «СВО» на службе народу!

Хорошо знающие российскую политическую кухню утверждают, что УрФО давно является вотчиной мера Москвы Сергея Собянина. Поэтому Жоге вряд ли там дадут самостоятельно развернуться. Да и опыта у него для этого нет. Это - кремлевский пиар. Ему придется либо встраиваться в собянинские схемы, что Собянину никак не надо, либо так и оставаться декоративной вывеской: произносить написанные кем-то пламенные речи о великой России, обещать повысить, углубить, расширить и достичь.

Вряд ли бывший торговец рыбой в Славянске и декоративный командир батальона после гибели своего сына, сможет стать конкурентом собянинской бригаде даже при поддержке главы администрации президента России Антона Вайно, лично опекавшего его обучение в первом потоке программы подготовки руководящих кадров из участников «СВО» «Время героев».

Безусловно, Жога - это кадровый эксперимент Кремля, который как и вся путинская авантюра в Украине, завершится крахом. Достаточно посмотреть послужной список Жоги. Даже изрядно припудренный Кремлем, он изобилует множеством белых пятен, скрываемых Кремлем, но хорошо известных в Донецке.

Телеграм-канал «Вольнодумец»

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