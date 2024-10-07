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Киберспециалисты ГУР взломали российское «Правосудие»

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  • 7.10.2024, 17:38
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Киберспециалисты ГУР взломали российское «Правосудие»

Парализована работа судебной системы.

В понедельник, 7 октября, киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с активистами группы BO Team «поздравили» российского диктатора Владимира Путина с днем рождения взломом государственной автоматизированной системы «Правосудие», благодаря которой проходит электронный документооборот во всех судах России. Об этом LIGA.net  сообщил источник в украинской разведке.

По его словам, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов.

Собеседник отметил, что в результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотре времени судебных заседаний из-за того, что сайты судов выведены из строя.

По информации собеседника, киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за «дыр» в российских системах кибербезопасности от «Лаборатории Касперского», ПАО «Positive Technologies» и АО «ИВК».

Справка:

«Правосудие» – это система электронного документооборота в судах РФ всех юрисдикций и уровней. Через нее подают судебные заявления, информируют о назначении и изменениях судебных заседаний, получают консультации по судебным делам.

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