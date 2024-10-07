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Гусь остановил движение общественного транспорта в Бресте

  • 7.10.2024, 19:26
  • 1,012
Гусь остановил движение общественного транспорта в Бресте

Видеофакт.

В Бресте гулявший по дороге гусь остановил движение общественного транспорта, рассказал телеграм-канал «#1регион».

— Важный гусь на улицах областного центра, — подписали администраторы телеграм-канала «#1регион» короткое видео, снятое очевидцами.

В ролике в Бресте перед городским автобусом гордо вышагивает то ли гусь, то ли лебедь. Автобус вынужден замедлиться, как и транспорт, едущий ему на встречу. Но, похоже, важного гуся такая ситуация не пугает, так как ничуть не торопясь. Гусь-лебедь продолжает идти по проезжей части и не стремится улететь или сойти на газон.

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