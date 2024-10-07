У лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине — белорусские корни 7.10.2024, 19:51

Виктор Амброс

Отец Виктора Амброса жил в Ошмянском районе.

У лауреата Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2024 год Виктора Амброса нашлись белорусские корни, пишет «Еврорадио».

Отец ученого, Лонгин Богдан Амброс, родился в деревне Дардишки. Это произошло в октябре 1924 года, ровно за 100 лет до того, как его сын получил Нобелевку.

В англоязычных источниках Дардишки упоминаются как польская деревня. Вероятно, это объясняется тем, что в межвоенное время территория Западной Беларуси была частью Польши. Однако из исторических документов становится ясно, что задолго до того Дардишки входили в Ошмянский деканат, который сегодня относится к Гродненскому диоцезу Римско-католической церкви.

С тех пор название деревни немного поменялось. Теперь она называется Доргишки — и по-прежнему находится в Ошмянском районе Гродненской области.

Сам Виктор Амброс упоминает, что его отец был польским беженцем. После Второй мировой войны он переехал в США. Именно там, в городке Хановер (штат Нью-Гэмпшир), 1 декабря 1953 года и родился ученый.

У нобелевского лауреата Виктора Амброса было девять братьев и сестер, один из братьев, Майкл, умер в детстве.

Напомним, обладателями Нобелевской премии 2024 года в области физиологии и медицины стали биологи Виктор Амброс и Гэрри Равкан. Ученые получили Нобелевку за открытие молекулы микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов.

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