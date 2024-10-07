За год в Израиль репатриировались 795 граждан Беларуси 7.10.2024, 22:02

Всего в Израиль за этот период переехала 31 тысяча человек из почти 100 стран мира.

Беларусь стала шестой страной по количеству граждан, переехавших в Израиль с 16 сентября 2023 года по 19 сентября 2024 года в рамках программы репатриации. Такие данные содержатся в совместном отчете Министерства репатриации и интеграции Израиля и Еврейского агентства (Сохнут), сообщает портал vesty.co.il.4o.

Всего в Израиль за этот период переехала 31 тысяча человек из почти 100 стран мира, говорится в документе.

Больше всего репатриантов прибыло из России — 19 850, далее идут США и Канада — 3340 вместе, Франция — 1820, Украина — 980, Беларусь — 795, Великобритания — 560, Аргентина — 450, Грузия — 320, ЮАР — 250.

31% репатриантов составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет, 21% — 36-50, 20% — 0-17, 13% — 51-60, 5% — 61-65, остальные — старше 65 лет. 52% репатриантов — женщины, 48% — мужчины.

В отчете отмечается, что эта волна репатриации произошла на фоне обострения ситуации в регионе, вызванного нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

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