За год в Израиль репатриировались 795 граждан Беларуси
- 7.10.2024, 22:02
Всего в Израиль за этот период переехала 31 тысяча человек из почти 100 стран мира.
Беларусь стала шестой страной по количеству граждан, переехавших в Израиль с 16 сентября 2023 года по 19 сентября 2024 года в рамках программы репатриации. Такие данные содержатся в совместном отчете Министерства репатриации и интеграции Израиля и Еврейского агентства (Сохнут), сообщает портал vesty.co.il.4o.
Всего в Израиль за этот период переехала 31 тысяча человек из почти 100 стран мира, говорится в документе.
Больше всего репатриантов прибыло из России — 19 850, далее идут США и Канада — 3340 вместе, Франция — 1820, Украина — 980, Беларусь — 795, Великобритания — 560, Аргентина — 450, Грузия — 320, ЮАР — 250.
31% репатриантов составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет, 21% — 36-50, 20% — 0-17, 13% — 51-60, 5% — 61-65, остальные — старше 65 лет. 52% репатриантов — женщины, 48% — мужчины.
В отчете отмечается, что эта волна репатриации произошла на фоне обострения ситуации в регионе, вызванного нападением группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.