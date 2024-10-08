В 30 лет — миллионы: белорус в Польше построил бизнес на ИИ и Big Data 2 8.10.2024, 8:16

4,780

Артур Гапоник. Фото: x.com/arturhaponik

Среди клиентов — Rolls-Royce и Porsche.

⠀

В свои 30 гродненец Артур Гапоник — совладелец компании Addepto, которая совмещает консалтинг с искусственным интеллектом и успешно конкурирует с гигантами рынка. Сейчас он живет в Польше и мечтает о создании мощной организации, ориентированной на ИИ и Big Data. В 2024 году Артур попал в список «30 under 30» польской редакции Forbes. Историю успеха польского бизнесмена родом из Беларуси рассказали в октябрьском номере журнала, пишет Hrodna.life.

Что за список Forbes «30 under 30»

Родился в Гродно и застал тяжелые времена локального кризиса

Артур Гапоник родился в Гродно в польской семье. Еще в школе в Беларуси начал проявлять способности к математике. Артур понял, что хочет связать с ней свою жизнь, но не видел себя в науке.

«Мое будущее определили тяжелые времена локального экономического кризиса, когда огромная девальвация, инфляция и полное исчезновение валюты вызвали серьезные потрясения в обществе. Именно тогда я получил свой первый предпринимательский опыт и понял, как важно полагаться на себя. Это побудило меня соединить свои математические способности с бизнесом», — рассказал Артур в интервью Forbes.

О создании бизнеса задумался еще в студенчестве

Обучение будущий предприниматель продолжил в Польше. Сдав экзамены, он поступил на факультет математики и информатики во Вроцлавский политехнический университет. А через год перевелся в Варшавскую школу экономики (Szkoła Główna Handlowa).

«Я влюбился в использование анализа данных и алгоритмов для нахождения закономерностей в макро- и микроэкономике. Уже во время учебы я понял, что в будущем хочу создать бизнес, который будет с этим связан», — отмечал он.

Правда, собственный бизнес Артур основал не сразу. Вначале он пошел на работу в наем. Среди корпораций, в которых Артур успел поработать, — Panasonic, SAS, ING, Procter & Gamble. Везде он занимался data science. И везде чувствовал, что «может работать больше и не полностью реализует свой потенциал».

История успеха Addepto: с 15 тысяч долларов до 5 млн в год

В 2018 году Артур совместно с партнером Эдвином Лисовским запустили стартап Addepto — консалтинговую фирму, которая предоставляет услуги на базе искусственного интеллекта. Партнерам было тогда 23 и 24 года, у них был похожий опыт работы в найме.

Коротко суть услуги Addepto можно было описать так: они могли прийти в компанию, распознать потребности, настроить базу данных, собрать данные и построить нужный алгоритм.

«Сначала мы пытались продавать наши услуги в Польше, но быстро поняли, что здесь не найдем клиентов. Рынок не был готов к таким услугам. Крупные компании не ощущали в них необходимости, а стартапов было слишком мало, чтобы строить на них бизнес. Поэтому мы начали искать инновационных партнеров за границей», — отмечает Артур.

На тот момент специализация Addepto была редкостью. Однако клиенты поверили в компетенции Артура и Эдвина — с 2018 по 2023 год годовая выручка компании выросла с 60 тыс. злотых (около 15 тысяч долларов) до 20 млн злотых (около 5 млн долларов). В фирме работает около 50 сотрудников. В 2021 году стартап получил инвестиции от группы Grape Up — крупной технологической компании со штаб-квартирой в Кракове.

«Мы, безусловно, продолжим концентрироваться на консалтинговых услугах. Они приносят нам наибольший доход, и в этой области мы специализируемся. Но находясь так глубоко в сфере ИИ и Big Data и работая с крупными корпорациями, мы видим, какие продукты востребованы на рынке. Поэтому мы планируем развивать их параллельно. Это станет второй ветвью нашего бизнеса — с акцентом на продуктовизацию технологических решений», — рассказывает предприниматель.

Для этого Addepto разрабатывает собственный продукт — Context Clue. Это инструмент искусственного интеллекта для автоматического создания отчетов и сводок.

Работают с крупнейшими игроками рынка

Сейчас среди клиентов Addepto: Rolls-Royce, Continental, Porsche и другие крупные компании. Решения Addepto помогают в улучшении логистики, контроле производственных линий, оптимизации работы аэропортов (с помощью технологии «цифровых близнецов»).

В 2023 году компания разработала решение для новой сферической арены Madison Square Garden в Лас-Вегасе. Решение от Addepto позволяет монтировать и редактировать видеоматериалы, отображаемые в реальном времени на огромных сферических экранах во время шоу. Программное обеспечение от фирмы гродненца приглянулось американцам тем, что могло обрабатывать огромные объемы данных в режиме реального времени.

По мнению Forbes, компания Гапоника и Лисовского — вполне достойный конкурент таким гигантам, как Capgemini, EY, McKinseya или IBM. При этом Addepto — пока еще сравнительно небольшая фирма. Поэтому в мечтах Артура — дальнейшее развитие и постройка мощной организации, ориентированной на ИИ и Big Data.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com