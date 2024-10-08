Норвегия присоединилась к секторальным санкциям против Лукашенко 1 8.10.2024, 8:54

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Ограничения носят «всеобъемлющий характер».

Норвегия ввела санкции против Беларуси «в ответ на роль и участие белорусского режима в нападении России на Украину в нарушение международного права», говорится в сообщении, опубликованном 7 октября на сайте правительства страны, пишет «Позірк».

Ограничения, как сообщается, «соответствуют мерам, принятым ЕС против Беларуси 29 июня 2024 года» и носят «всеобъемлющий характер»: направлены на несколько секторов белорусской экономики, включая торговлю, сферу услуг и транспорт.

«Санкции призваны, в частности, предотвратить обход санкций против России. Некоторые из мер, предусмотренных санкционным режимом в отношении России, распространяются и на Беларусь», — говорится в релизе.

Меры включают расширение запрета на оказание технической помощи, связанной с товарами и технологиями оборонного назначения, запрет на транзит через территорию Беларуси оружия, компонентов и боеприпасов, запрет на продажу прав интеллектуальной собственности, связанных с такими товарами, запрет на экспорт товаров, которые могут способствовать повышению промышленного и военно-технического потенциала или развитию сектора обороны и безопасности Беларуси, запрет на транзит через территорию Беларуси товаров и технологий многоцелевого назначения и прочее.

Норвегия также введет запрет юридическим лицам становиться автотранспортными компаниями, если они на 25 и более процентов принадлежат белорусским физическим или юридическим лицам, и запрет автотранспортным компаниям, учрежденным в Норвегии, которые на 25 и более процентов принадлежат белорусским физ- или юрлицам, осуществлять автомобильные перевозки грузов в Норвегии, в том числе транзитные (в сообщении отмечается, что здесь возможны исключения).

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