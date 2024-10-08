«Моя главная работа — гладить собак» 1 8.10.2024, 9:29

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Белоруска сделала необычный бизнес на тортах для животных.

Героиня статьи на сайте «Онлайнер» — Юлия, пекарь тортов для собак под брендом Morda Dog. Журналисты поговорили с ней об обожаемых животных, собачьих праздниках и соблазне самому попробовать угощение для питомца.

«Рецепты придумывала вместе с шеф-поваром»

Пообщаться с Юлей журналисты решили в процессе приготовления тортика. Дело это совсем не быстрое, поэтому на встречу «собачий кондитер» (как правильно называть ее профессию, до сих пор не определилась даже сама девушка) уже приходит с заготовками: коржами и кремом. Так что готовить — это, пожалуй, слишком громко сказано: вместе мы будем торт собирать. Ну, как вместе: понаблюдаем со стороны, как работает профессионал.

Обычно Юля начинает готовить рано утром: выпекает коржи. В основе — все то, что вполне может оказаться и в человеческом рационе: филе индейки, яйцо, морковь, овсяные хлопья. Но без соли и специй: их собакам категорически нельзя. Как и сахар, так что торты оказываются вовсе не десертом.

Кстати, некоторые владельцы из интереса и сами пробуют угощение: получается вполне себе ПП-блюдо.

Перед тем как составить меню, Юля сначала обратилась к зоодиетологу, а потом к шеф-повару — человеческому. Из списка продуктов, которые разрешены собакам, они вместе составляли оптимальные рецепты. В итоге сейчас для питомцев Юля готовит торты с индейкой, говядиной или рыбой.

Отличается и размер: есть S, M, L и мини-кейк. Цена праздничного угощения — 25 рублей за кейк и от 43 до 55 рублей за торт. Собирать его можно по принципу конструктора: выбрать размер, вкус коржей и крема, дизайн и декор.

Этап украшения для Юли самый волнительный. Девушка признается, что абсолютно не умеет рисовать, да и ее почерк никогда не был поводом для гордости. Хотя за три года регулярных тренировок он стал гораздо лучше.

— Хорошо, что собаки не умеют читать. Жалоб не будет, — шутит наш фотограф.

— Один раз меня попросили нарисовать овечку, даже прислали пошаговую инструкцию. Пока это единственное, что я хорошо научилась изображать кремом (смеется. — Прим. Onliner). Некоторые клиентки даже говорили: ты только торт сделай, а дальше мы сами. Так что, когда у меня просят какой-то необычный дизайн, я очень переживаю. Но пробую. Например, делала корейский торт, на котором много мелких хаотично разбросанных рисунков, и торт-ламбет (в нем в декоре используются сложные элементы, техники, рюши, которые придают винтажности). Про ламбет еще думала: он же в тренде, почему его до сих пор никто не заказал? И втайне этому радовалась. Но тот самый день все-таки настал. Я рискнула — и все получилось, его потом еще несколько раз просили повторить.

Несмотря на такие самокритичные комментарии Юли, ее тортики выглядят очень мило: яркие надписи и декоративные печеньки в виде цифр, сердечек и звездочек. Мы так часто используем уменьшительно-ласкательные формулировки неслучайно: каждый элемент действительно выглядит умилительно. Кстати, в наборе к торту идет либо картонная корона, либо праздничный колпак (еще один повод произнести протяжное «Уи-и-и-и-и!»), а еще свечка, спички и забавная открытка.

«Была согласна на что угодно, лишь бы завести собаку»

Чтобы понять, как Юля пришла к такому необычному занятию, нужно вернуться на много лет назад — в ее детство. Собак она обожала всегда, причем всех без исключения — даже тех, которые были в три раза больше маленького ребенка. И, конечно, всегда мечтала о собственном питомце.

Не изменилось отношение к собакам у девушки и сейчас. Вопросу «А вам нравятся абсолютно все собаки?» Юля удивляется. Ну конечно! Даже породы со специфическим внешним видом кажутся ей безумно классными и красивыми. А выставление оценок на выставках — очень обидным.

— В одиннадцатом классе мама привезла меня посмотреть на щенков шарпея с готовностью забрать одного к нам. Я плакала от счастья! Но бабушка (а жили мы втроем) сказала: «Выбирайте: или я, или собака». Хотя позже я только порадовалась, что все так сложилось: всего через полгода уехала учиться в Минск, и пришлось бы расстаться с любимой собакой, — вспоминает Юля.

Дальше в жизни девушки начался период переездов — съемных комнат, квартир, общежитий… В таких условиях было не до питомца. Когда они вместе с мужем решились купить собственную квартиру, Юля была согласна на любую отделку, даже самую простую, лишь бы наконец завести собаку.

Сначала девушка хотела лабрадора: ассоциировала собственный характер именно с этой породой. Но все же выбрала более спокойного золотистого ретривера. Так в семье появилась Фиби.

Юля шутит, что больше всего ее Фиби напоминает ленивца из «Зверополиса»: такую королевскую выдержку, медлительность и спокойствие еще нужно поискать.

К тому, что происходит на столе, Фиби абсолютно равнодушна. Кажется, у нее нет никаких сомнений, что свое она получит в любом случае, без каких-либо выпрашиваний. Даже во время фотосессии с готовым тортом Фиби на него не покушается, а угощается только после приглашения хозяйки.

«Очень испугалась! Думала, умру под забором»

Первой готовить «вкусняшки» для общей любимицы начала не сама Юля, а ее мама. Нашла в интернете рецепты печенья для собак и регулярно передавала Фиби гостинцы. Да, как самая настоящая бабушка!

Тут Юле и пришла в голову идея: а почему бы не заняться этим в большем масштабе? На тот момент она преподавала физкультуру в колледже и для души вела аккаунт Фиби в Instagram. В течение месяца успела взять несколько консультаций, переименовать страницу в morda.dog — и запустить свое дело.

На тот момент — в 2021 году — тортики для собак в Минске делали еще две домашние пекарни. Спустя три года ситуация не изменилась. Все новые бизнесы специализируются на других угощениях для собак, и их, по словам Юли, очень много. Она тоже делает лакомства, хотя продавать их совсем непросто. А вот в производстве тортов конкуренция невысокая.

— Я сразу же изучила другие аккаунты. Они показывали только свою работу: собака, торт, собака, торт. А я начала выкладывать нашу повседневную жизнь, потому что очень много времени проводила с Фиби. Иногда даже на пары умудрялась ее приводить (смеется. — Прим. Onliner). Мы стали бегать вместе, ходить в кафе. И нас начали узнавать на улице.

Сейчас Юля признается, что иногда чувствует себя даже больше блогером, чем кондитером. Мнение Фиби о ее славе узнать не получилось, но внимание она точно любит: с удовольствием принимает поглаживания и почесывания даже от незнакомцев.

Но вернемся к бизнесу Юли. Какое-то время девушка совмещала преподавание с приготовлением тортов. Поставила для себя цель: как только заработки сравняются, с основной работы она уйдет. Тогда в колледже Юля зарабатывала около 1200 рублей. Удачно совпало, что в приготовлении тортов она вышла на эту сумму как раз летом. Точнее, ей показалось, что вышла.

Через месяц в свободном плавании выяснилось, что свой доход она считала не совсем правильно и на жизнь остается куда меньше.

— Я так испугалась! Думала: ну все, скоро я умру под забором (смеется. — Прим. Onliner). Но оказалось, что, когда у тебя больше свободного времени, ты можешь посвятить себя делу полностью. Я начала снимать больше сторис, а не три минуты в конце дня, в целом делать больше контента. Через месяц у меня уже были те самые 1200 чистыми — и я выдохнула.

«А адвент-календарь для собак будет?»

Юлю регулярно спрашивают, как она хочет развивать свое дело и куда расти. А она… не хочет. В таком масштабе ей вполне комфортно.

— Иногда мне кажется, что я все это затеяла, чтобы гладить собак. И как представлю, что доставкой будет заниматься кто-то другой… Ну уж нет, это лучшая часть работы, даже если я очень устала. Я расстраиваюсь, если привожу торт, а собака спит или на прогулке. И зачем я тогда вообще приехала (смеется. — Прим. Onlíner)?

Поэтому статус самозанятой собачий пекарь (да, такой вариант названия профессии тоже приемлем) пока менять не готова. Хотя иногда список дел и кажется бесконечным: Юля в одиночку занимается закупкой продуктов, готовкой, коммуникациями с заказчиками, блогом, продвижением, доставкой, финансами… И, конечно, гладит собак. Муж помогает с мытьем посуды: у Юли аллергия на водопроводную воду, от которой не спасают даже перчатки. С такой проблемой решить зарабатывать готовкой — то еще испытание.

На вопрос, сколько в среднем времени в неделю отнимает работа, Юля теряется. График нестабильный: в день может не быть ни одного тортика, а может быть сразу пять. А когда-то она мечтала хотя бы о трех тортиках в неделю. Несмотря на то что занимается своим делом Юля больше трех лет, рутина ей все еще не надоела.

— Единственный побочный эффект — мы с мужем сами давно не ели ничего интересного. Потому что на сложную готовку для нас уже не остается сил, — смеется девушка.

Но это те уступки, на которые Юля без колебаний готова пойти ради своего любимого дела.

— Знаете, я в каком-то смысле чувствую себя феей-крестной, которая наблюдает со стороны, но всегда появляется по праздникам и обязательно привозит вкусняшки. Есть клиенты — со многими мы начинаем дружески общаться, — которые заказывают у нас тортик уже четвертый раз подряд. Это очень трогательно.

А когда они присылают отзывы! «Наш так смешно чавкал», а «наш сразу не понял, что это можно есть», а «нашему пришлось сражаться за торт с котом»… Это сразу снимает всю усталость!

Кстати, о котах. Несколько раз Юля шла на уступки клиентам и делала торты и для них. Но отклик ее разочаровал: слишком равнодушно коты реагировали на сюрпризы. Поэтому развивать это направление дальше пекарь не стала.

Вообще, клиенты регулярно подбрасывают девушке идеи для развития бизнеса. Например, в день нашей встречи (напомним, сейчас октябрь) ей пришло сообщение с просьбой сделать новогодний адвент-календарь для собак. К Новому году morda.dog уже выпускает сапожки с угощениями, была и коллекция нюхательных шаров. Теперь новый вызов — адвент.

Кстати, именно 31 декабря — самый загруженный для предпринимательницы день в году. Для тех, кто воспринимает собаку как члена семьи, вполне нормально продумать подарки и угощения на главный праздник в году и для питомца. А еще хозяева часто заказывают торт для пушистого друга и на собственный день рождения.

Не можем не спросить: а какого же масштаба праздники у Фиби?

— В этом году у нее была вечеринка: мы собрались в дог-френдли-кафе. А в прошлом мне очень захотелось позвать постоянных клиентов и отпраздновать вместе. Я сняла студию, позвала фотографа и организовала фотодень. Потом мы еще несколько раз повторяли мероприятие (уже на платной основе), специально нанимали фотографа-анималиста. Так что да, праздники — это наше все, — смеется Юля.

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