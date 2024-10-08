Смута Телеграм-канал «СерпомПо»

8.10.2024, 9:34

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Происходящее в России — гротескно и лишено внутренней цельности.

Пожалуй, слово «смута» - наиболее подходящее из российской истории для описания происходящего в РФ сегодня.

То, что творится, настолько противоречиво, гротескно, лишено внутренней цельности, что заставляет в растерянности разводить руки.

На словах якобы «консолидация» вокруг Путина, на деле никто за него не хочет за бесплатно воевать, повышают военные выплаты до безумных размеров, чтобы набрать людей на «спецоперацию». Там уже вообще непонятно, что происходит. Зачем? Куда? Кому это все надо? Что это решит?

Необходимы рабочие руки, но законодательство против людей, способных приехать, ужесточается. И здесь же выступает с критикой Кадыров, человек с золотым пистолетом – лучший друг главного законодателя.

Якобы всенародная любовь к Путину, но граждан сгоняют на показушные мероприятия (вроде построения в слово «Путин» в регионах) и при этом вал поздравлений приобретает карикатурные формы, сопоставимые уже с почитанием Сталина в 30-е.

Свою долю безумия вносит и Минздрав. В день 72-летия Путина, его глава сообщает, что в принципе, мужчина может жить до 120 лет. И здесь же охранители преследуют роман «Мышь», в котором грызун сбежал из лаборатории, где искали эликсир продления жизни Путина, устроив в Москве зомби-апокалипсис.

«Так, так, веселей! Больше жизни, друзья! Нам скучать здесь нельзя!» - пела, высмеивая идиотический советский оптимизм, перестроечная группа АВИА.

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