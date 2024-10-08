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В каком городе Беларуси самое дорогое жилье?

  • 8.10.2024, 9:50
  • 2,436
В каком городе Беларуси самое дорогое жилье?

Кроме Минска.

Специалисты онлайн-площадки объявлений Kufar проанализировали стоимость цен во всех областных городах Беларуси в августе и сентябре текущего года. Изучив данные, они обнаружили сокращение количества продаж в целом, а также рассказали, где на сегодняшний день самые маленькие цены на «квадрат».

Самые дорогие квартиры продавались в Бресте. За метр в «однушках» цена поднялась с 1039 до 1066 USD (по сравнению с августом текущего года).

В Гродно стоимость «квадрата» однокомнатной квартиры в августе была 904 USD за метр, а в сентябре – 905 USD.

В Могилёве – однокомнатные в августе стоили 857 USD за «квадрат», а в сентябре – 861 USD.

В Гомеле квадрат» «однушки» стабильно стоил – 787 USD.

Самым доступным областным центром по стоимости «квадрата» в квартирах стал Витебск. Так, однокомнатные квартиры в августе стоили 779 USD, а в сентябре – 781 USD.

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