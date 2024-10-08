Контрнаступление ВСУ-2025: военный эксперт раскрыл сценарий 8.10.2024, 11:04

Украинское командование сделает вывод из ошибок 2023 года.

В случае, если Вооруженные силы Украины получат достаточно западного оружия и техники вместе с разрешением на нанесение ударов по военным объектам России, которые расположены далеко за границей, то в 2025 году смогут провести новое контрнаступление. Эта операция может иметь два сценария, рассказал в эфире Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он отметил, что возможность контрнаступления появится только при наличии достаточного количества вооружения от партнеров. Если Украина не получит необходимого оружия, то боевые действия сведутся к позиционной войне с угрозой ее замораживания в определенный период времени.

Мусиенко выразил надежду, что украинское командование не повторит ошибки 2023 года, когда Силы обороны атаковали сразу на нескольких участках, использовав при этом все имеющиеся резервы. Аналитик называет такой сценарий «пан или пропал».

Окончательный прогноз относительно этого варианта можно будет делать после встречи в Рамштайне, когда Украина узнает, какие именно пакеты военной помощи планируются и в какие сроки их предоставят, отметил эксперт.

Вторым сценарием контрнаступления может быть попытка улучшить тактическое положение наших войск.

«Он закончится продвижением наших войск на несколько километров вглубь вражеской территории на нескольких направлениях. Можем продвинуться в глубину на десятки километров и освободить территории, но при этом риски так же очень большие», — отметил Александр Мусиенко, не исключая, что этот вариант не удастся реализовать.

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