ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы логистического штаба «Хезболлы» в Бейруте 8.10.2024, 11:56

Террорист также был ключевой фигурой в распределении бюджета.

Израильский авиаудар по Бейруту привел к гибели Сухайла Хусейна Хусейни, главы штаба материально-технического обеспечения «Хезболлы». Он был ключевой фигурой в логистике и распределении бюджета различных подразделений организации.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным ЦАХАЛа, Хусейни также являлся членом Совета джихада «Хезболлы», ее высшего военного органа. Он играл важную роль в поставках оружия из Ирана и распределении современного вооружения между подразделениями группировки.

Хусейни был ответственен за финансирование и управление логистикой «Хезболлы», в том числе за координацию террористических атак против Израиля из Ливана и Сирии. Среди его задач также было руководство научно-исследовательским отделом, занимающимся разработкой высокоточных ракет.

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