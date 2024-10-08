Бушлаты не по росту 7 Артем Синицын

8.10.2024, 12:07

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Кто и зачем крадет детство у сегодняшних белорусских детей.

На днях в Мурованке, что под Щучином, отмечали 500-летие Маломожейковской церкви. Во время торжеств у входа в храм стояла шеренга школьников в армейской форме.

Бушлаты не по росту, черные берцы, береты и видавшие виды камуфляжные штаны, заметно отличающиеся расцветкой от тех же бушлатов.

Местная районка, возможно, сама того не желая, опубликовала фото, которое без преувеличения можно считать знаком эпохи позднего лукашизма. Школьница в военной форме встречается взглядом с ровесницей, идущей из церкви за руку с бабушкой.

«Украденное детство» — так называется доклад международного альянса правозащитников. Документ подробно описывает то, как власти Беларуси перевозят с оккупированных территорий украинских детей, перевоспитывают и милитаризируют их в интересах Кремля.

Делается все это в рамках российской государственной политики искоренения украинской национальной и культурной идентичности, утверждают авторы отчета.

Похоже, аналогичный доклад понадобится и белорусам. Ведь то, что сейчас происходит с нашими детьми, явно подпадает под термин «индоктринация». Их, как и юных украинцев, также фактически перевоспитывают и милитаризуют. И явно не в интересах родной страны.

Дети у входа в церковь в Мурованке — это воспитанники православного военно-патриотического клуба «Дружина» имени святого благоверного князя Александра Невского, основанного в Щучине под патронатом силовиков в 2007-м.

Сюда набирают детей от 11 до 17 лет. Программа, помимо ежедневных молитв и изучения Нового Завета, включает в себя полноценную военную подготовку. Вот чем, например, воспитанники подобных клубов занимаются на слетах:

— Мальчишки и девчонки соперничали в специальной комбинированной эстафете, стрельбе, разборке и сборке автомата Калашникова, подтягивании, переносили раненых… (Из публикации на сайте Гродненской епархии БПЦ).

К слову, с 2014-го в российском Нижнем Новгороде действует православный военно-патриотический клуб «Дружина Святого князя Александра Невского».

И название почти идентичное, и аббревиатура один в один — ПВПК. Как и программа: духовно-нравственное и историко-патриотическое воспитание, военная и физическая подготовка. И фото будней юных воспитанников — что в Щучине, что в Нижнем Новгороде — с оружием в руках и в камуфляже, в окружении попов, чиновников и военных.

Юных белорусов учат на операторов дронов. И явно не для того, чтобы следить за состоянием полей и лесов. Они участвуют в пропагандистских шабашах, где их учат «пускать пулю в лоб».

Наших детей целыми классами возят на линию Сталина — милитаристский аттракцион имени кровавого нелюдя, лично подписавшего смертный приговор тысячам белорусов.

Минскому лицею присвоили имя большевистского палача. Теперь его учащимся придется официально испытывать гордость за создателя первого советского концлагеря.

Этот список можно продолжать долго, но мы ограничимся констатацией: у сегодняшних белорусских детей цинично воруют детство те, кто хочет тем самым продлить свою политическую старость. Кто потерял предыдущее молодое поколение и решил воспитать нынешнее «под себя».

В истории человечества такое «воспитание» — далеко не новость. Как не новость и то, что все это, как правило, заканчивается очень печально — для всех участников «воспитательного» процесса.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

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