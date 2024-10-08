YouTube удалил видео белорусского гостелеканала 8.10.2024, 12:32

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Из-за нарушения авторских прав.

7 октября на гостелеканале «Первый информационный» (это недавно запустившийся канал, на котором пропагандисты обещали концепцию «многочасового вещания новостей в совершенно новых студиях») вышла спортивная передача «Арена». На сайте телеканала можно по-прежнему найти это видео. Было оно и на YouTube, но затем видеохостинг его удалил, пишет «Зеркало».

«Видео недоступно. Оно содержит материалы от партнера UEFA, который заблокировал их показ из-за нарушения авторских прав», — сказано на сайте YouTube на месте видео с выпуском «Арены», которое было опубликовано 7 октября.

«Арена» рассказывает о самых значимых спортивных событиях за прошедшую неделю. В начале последнего выпуска программы «Первого информационного» был сюжет о поражении минского «Динамо» на старте футбольной Лиги конференций от шотландского «Хартса» (1:2). В видео есть и кадры непосредственно с матча, который состоялся 3 октября, — показаны все забитые мячи.

Судя по всему, это и не понравилось UEFA — «Первый информационный» просто «позаимствовал» картинку, хотя у него не было прав на показ матча. Белорусское телевидение вообще славится «пиратскими» трансляциями — например, два года подряд «Беларусь 5» показывал теннисные финалы Открытого чемпионата Австралии с участием Арины Соболенко.

Но вернемся к нынешнему кейсу. Матч «Динамо» — «Хартс» в Беларуси показывал телеканал СТВ. 1 октября завотделом спортивного вещания телеканала Сергей Тулупов подтвердил, что ЗАО «Столичное телевидение» — официальный вещатель игр минского «Динамо» в Лиге конференций.

Правда, на официальном сайте УЕФА указан другой вещатель на территории нашей страны. Речь об онлайн-кинотеатре Okko, работа которого была временно приостановлена в Беларуси 1 октября. Но спортивные трансляции Okko (онлайн-кинотеатр также показывает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы), как писала Tochka.by, ограничены территорией Российской Федерации.

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