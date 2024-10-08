Бумеранг для верного путинца Илья Вайцман

8.10.2024, 13:11

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Егор Гузенко

Призывал в бить и пытать — и был услышан.

Жил был такой Егор Гузенко. Турбопатриот, верный путинец и боец за т.н. «русский мир». Гузенко участвовал в боях в Донбассе с 2014 года, а в 2019 — в Сирии. В июле 2021 года он выстрелил в лицо мужчине из газового пистолета у станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, после чего на него возбудили уголовное дело по хулиганке и отправили (с учетом заслуг?) под домашний арест.

Но после начала военных действий на Украине он сбежал из-под домашнего ареста и отправился в зону вооруженного конфликта в качестве добровольца и «военкора». В своем канале Гузенко неоднократно призывал нанести по Украине ядерный удар. В преддверии президентских выборов он утверждал, что это якобы было бы «лучшей предвыборной кампанией».

Впрочем, ходят слухи, что он не столько воевал, сколько «военкорил» и сидел на потоках помощи, но это слухи - а вот что не слухи, так это призывы в его популярном провоенном телеграм-канале «Тринадцатый» к полицаям (первый скриншот).

Однако, что-то пошло не так, и когда «герой» приехал на малую родину, в г. Новопавловск Ставропольского края, его там очень жестко скрутили местные полицаи. За что именно? Неизвестно.

Baza утверждает, что в кармане у Гузенко обнаружили «сверток с неизвестным веществом», а Mash приводит другую версию: якобы причиной задержания Гузенко стала драка с полицейским на концерте в центре города. Но может быть, что и просто как находящегося в розыске из-за побега из под домашнего ареста.

И вот тут случилось страшное: в УВД г. Новопавловска «героя СВО» его «братья» и «бойцы внутреннего фронта» стали бить больно, и чуть ли на на бутылку усаживать. Отчего возопил «Тринадцатый» голосом нечеловеческим (второй скриншот), хотя с ним не делают ничего такого, к чему бы сам Егорушка не призывал бы. Странно, что ему это не понравилось.

P.S. А теперь, для тех кто дочитал, серьезно: Егорушку тоже бить в полиции нельзя (хотя бы и очень хотелось) за то что он дурак и редкий мерзавец. Потому что (а) нельзя оправдывать преступление личностью жертвы, (б) даже у таких егорушек есть право не подвергаться пыткам (хотя, при некоторых обстоятельствах, их могут и расстрелять - но по приговору суда и без издевательств).

Илья Вайцман, «Фейсбук»

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