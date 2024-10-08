Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике
- 8.10.2024, 13:20
Премия присуждена на открытия, позволяющие машинное обучение.
Нобелевский комитет во вторник, 8 октября, определил лауреатов премии в области физики. Ими стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за «фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».
Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.
Что известно о лауреатах
Двое лауреатов Нобелевской премии по физике в этом году использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Гопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы шаблонов данных.
Джефри Гинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация конкретных элементов на изображениях.
Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы часто подразумеваем машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей. Эта разработка вначале была навеяна структурой мозга.
В искусственной нейронной сети нейроны головного мозга представлены узлами, имеющими разные значения. Эти узлы влияют друг на друга из-за связей, которые можно сделать более сильными или ослабленными.
Сеть обучается, например, благодаря разработке более сильных связей между узлами с одновременными высокими значениями. Лауреаты этого года провели важную работу с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.