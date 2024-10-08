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Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике

  • 8.10.2024, 13:20
Названы лауреаты Нобелевской премии-2024 по физике

Премия присуждена на открытия, позволяющие машинное обучение.

Нобелевский комитет во вторник, 8 октября, определил лауреатов премии в области физики. Ими стали Джон Гопфилд и Джефри Эверест Гинтон за «фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

Об этом сообщает пресс-служба Фонда Нобеля.

Что известно о лауреатах

Двое лауреатов Нобелевской премии по физике в этом году использовали инструменты физики для разработки методов, которые являются основой современного мощного машинного обучения. Джон Гопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и реконструировать изображения и другие типы шаблонов данных.

Джефри Гинтон изобрел метод, который может автономно находить свойства в данных и выполнять такие задачи, как идентификация конкретных элементов на изображениях.

Когда мы говорим об искусственном интеллекте, мы часто подразумеваем машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей. Эта разработка вначале была навеяна структурой мозга.

В искусственной нейронной сети нейроны головного мозга представлены узлами, имеющими разные значения. Эти узлы влияют друг на друга из-за связей, которые можно сделать более сильными или ослабленными.

Сеть обучается, например, благодаря разработке более сильных связей между узлами с одновременными высокими значениями. Лауреаты этого года провели важную работу с искусственными нейронными сетями с 1980-х годов.

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