Чего ждать от белорусского рубля на этой неделе 8.10.2024, 13:21

Прогноз от аналитиков.

За прошлую неделю курс доллара успел побывать на максимуме почти за полгода, превысив отметку в 3,26 белорусского рубля. В свою очередь биткоин к выходным подешевел и торговался ниже $63 тыс. Как будет развиваться ситуация в ближайшее время, Office Life спросил у экспертов по валютам и крипте.

Что с курсами валют?

Финансовый аналитик Александр Шкут говорит, что в последние несколько недель мы наблюдали ослабление курса белорусского рубля и сейчас он находится вблизи локальных максимумов за последний год.

Дальнейшее существенное ослабление курса белорусского рубля в краткосрочной перспективе маловероятно. Скорее всего, курс останется вблизи текущих значений. Этому будет способствовать ряд факторов. Во-первых, инфляционные ожидания в России остаются высокими, за счет этого участники рынка ожидают повышения ключевой ставки на следующем заседании в конце октября. Но тут возможны несколько сценариев: сохранение ставки, повышение на 100 или на 200 базисных пунктов. Второй фактор — конфликт между Израилем и Ираном, который привел к существенному увеличению цены на нефть. Высокие цены на нефть будут увеличивать экспортную выручку России и поддерживать курс как российского, так и белорусского рубля. Кроме того, с понедельника Минфин России увеличивает продажу валюты на внутреннем рынке в 25 раз, что также должно существенно поддержать российский и белорусский рубль.

Среди факторов, которые могут негативно влиять на курс белорусского рубля, аналитик называет повышение реальных доходов населения и рост реальной заработной платы в Беларуси практически во всех отраслях экономики. Оплата труда растет высокими темпами, в том числе в бюджетном секторе. В августе реальная зарплата выросла на 12,3% год к году, что будет способствовать сохранению высокого потребительского спроса. Также мы наблюдаем рост потребительского кредитования из-за относительно мягкой денежно-кредитной политики, что будет увеличивать спрос в экономике. Этот проинфляционный фактор увеличивает и спрос на импортные товары и валюту, что в перспективе может негативно влиять на курс белорусского рубля.

А что с крипторынком?

Аналитик futureby.info Евгений Глинский обращает внимание, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, в частности атаки Ирана на военные объекты Израиля, цена биткоина быстро скатилась вниз.

С начала месяца отток из ETF на биткоин составил $335,6 млн, что не так уж и много, если учитывать силу снижения главной криптовалюты. При этом биткоин-фонд IBIT от инвестиционного гиганта BlackRock и несколько других фондов смогли привлечь средства, несмотря на снижение рынка стоимости первой криптовалюты. C 27 сентября цена биткоина упала практически на 10%. Ближайшей зоной сопротивления будет диапазон от $63 тыс. до $63,5 тыс., от которой биткоин может продолжить снижение к уровню $58 тыс. и даже $55 тыс. Но если цена биткоина закрепится выше обозначенной зоны, в этом случае можно будет ожидать продолжения роста к уровню $68 тыс.

Евгений Глинский также отмечает высокую вероятность того, что в течение месяца биткоин будет находиться во флэте в пределах 5% от текущей стоимости.

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