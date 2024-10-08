В некоторых городах массово закрылись торговые точки компании табачного «кошелька» Лукашенко 8.10.2024, 13:41

С чем это связано и что будет дальше?

В Гродно и Барановичах массово закрылись киоски сети «Табакерка». В этих киосках, помимо сигарет и сопутствующих изделий, продавались также билеты на общественный транспорт. Корреспондент «Зеркала» как местный житель позвонил в гродненский и брестский филиалы компании «Энерго-Оил», которая управляет сетью, и узнал, что происходит.

— Откроется все, но дату я назвать не могу. Сейчас идет реорганизация предприятия. Образно говоря, оно делится на два. Надо подождать, пока одна организация сдает, а вторая принимает. «Табакерки» заработают на тех же местах, где они сейчас стоят, — ответили в филиале «Брест-табак» компании «Энерго-Оил».

По заверениям сотрудницы, эти процессы займут «около трех недель, максимум — месяц». Как планируется, после открытия в торговых точках будут продавать тот же ассортимент, что и раньше.

В филиале «Гродно-табак» компании «Энерго-Оил» ответили аналогично: закрытие временное. Причина — меняется собственник.

— Думаю, что в течение двух недель «Табакерки» будут работать так, как и работали раньше, — сообщили в компании.

При этом ни в одном из филиалов не смогли рассказать какие-либо другие подробности о предстоящих изменениях в работе «Табакерок».

Напомним, недавно жители Гродно начали жаловаться, что в городе закрылись «Табакерки» на остановках общественного транспорта, из-за чего люди не могут купить талоны на проезд. Отмечалось, что закрытие торговых точек в двух городах временное, в связи с тем, что у киосков меняется собственник.

В конце сентября 27 «Табакерок» временно закрылись и в Барановичах.

Напомним, сетью киосков «Табакерка» управляет компания «Энерго-Оил» семьи Алексея Олексина. Сам бизнесмен, которого называют приближенным к Александру Лукашенко, находится под санкциями как один из «кошельков» политика. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» также оказалась под санкциями. А в апреле 2022 года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

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