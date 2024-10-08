Скандал с флагом РФ в Одессе: Сеть поразил примечательный момент 3 8.10.2024, 14:31

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Это стало потрясением для россиян.

В социальных сетях активно обсуждают инцидент в Одессе, где пророссийская активистка попыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине ІІ.

Примечательной для многих стала реакция местных жителей, которые быстро остановили женщину.

Видео с места событий вызвало волну обсуждений, а действия молодых людей, оперативно сорвавших российскую символику, стали настоящим шоком для россиян, пишет «Диалог.UA».

В комментариях к инциденту в социальных сетях пользователи из России выразили свое удивление.

Они напомнили, что когда-то Одесса считалась «пророссийским городом», где значительная часть населения якобы поддерживала Россию. Однако, как подчеркивают сами россияне, все изменилось после вторжения России в Украину.

Регулярные ракетные удары по Одессе и другие разрушительные действия Кремля обернулись тем, что жители города теперь ненавидят Россию и готовы яростно защищать свою землю от любых проявлений российской агрессии, а за российскую символику готовы разорвать.

«От всей души поздравляем Zетников. Такого эффекта не добились бы никакие лютые бандеровцы», — иронизируют пользователи в соцсетях, намекая на то, что политика Путина превратила когда-то лояльные регионы в противников России.

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