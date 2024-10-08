Силовики задержали католического ксендза
- 8.10.2024, 14:34
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За якобы хранение «экстремистских материалов».
Стало известно о задержании священника прихода Сердца Иисуса в Королевщине, ксендза-каноника Юрия Боровнёва — оно произошло вчера.
Ксендза преследуют за якобы хранение «экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП РБ). Должен состояться суд.
Витебская область является «лидером» по задержаниям католических священников. Всего с 2020 года через административные аресты прошел 31 ксендз, из них 13 — из Витебской епархии.