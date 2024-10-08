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Силовики задержали католического ксендза

  • 8.10.2024, 14:34
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Силовики задержали католического ксендза

За якобы хранение «экстремистских материалов».

Стало известно о задержании священника прихода Сердца Иисуса в Королевщине, ксендза-каноника Юрия Боровнёва — оно произошло вчера.

Ксендза преследуют за якобы хранение «экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП РБ). Должен состояться суд.

Витебская область является «лидером» по задержаниям католических священников. Всего с 2020 года через административные аресты прошел 31 ксендз, из них 13 — из Витебской епархии.

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