«Россияне зашли сразу с тряпкой» 8.10.2024, 15:22

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Боец ВСУ рассказал, как оккупантов «выкурили» с завода в Волчанске.

Российские источники сообщили о якобы повторном захвате Агрегатного завода в Волчанске. Лейтенант ВСУ с позывным «Алекс» рассказал, действительно ли оккупанты присутствуют на территории объекта и какая там ситуация.

«В целом территория завода включает около 24 здания, главные здания завода на данный момент находятся под уверенным контролем Сил обороны Украины», — заверил военнослужащий.

Он признал, что ВС РФ действительно давят как на окраинах, так и в центре Волчанска. По его словам, Силы обороны потеряли «несколько позиций».

«Относительно завода не могу ничего конкретного сказать, возможно, в какое-то крайнее здание и зашли сразу с тряпкой, потому что они их любят пихать при минимальном поводе», — отметил «Алекс».

Он сообщил, что в целом ситуация в Волчанске — «без кардинальных изменений». Там продолжают стабилизационные действия ВСУ.

Впоследствии «Алекс» сообщил, что оккупанты, которым «надо было лезть к Агрегатному заводу ради тряпки», получили отпор от Сил обороны. Он уточнил, что речь идет об атаке кассетным боеприпасом.

«Я думаю, вы уже поняли, что не долго они радовались. Выкурили снова из тех нескольких зданий», — написал военный.

Он добавил, что теперь там — серая зона. То есть продолжаются бои, свой контроль враг потерял.

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