Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине

Знатоки «Что? Где? Когда?» не ответили на вопрос белоруски о знаменитой картине3
- 8.10.2024, 15:37
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Отвечающий перепутал Босха и Брейгеля.
В первой игре осенней серии российского интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»,, команда Андрея Козлова одержала победу над телезрителями со счетом 6:5, пишет «Комсомолка».
В «Суперблице» знаток Михаил Скипский не смог ответить на вопрос Виктории Мячиной из деревни Мурованка, что в Гродненская области. Она попросила показать знатокам картину Дины Ельцевой. Виктория спросила: «Кто, по словам художницы, вдохновил ее на создание этой картины?»
Михаил Скипский сразу же ответил:
- Вообще похоже на Босха. По моим представлениям о Босхе, это похоже на картины Босха. Там тоже много разных фигур и они занимаются всякой ерундой.
Ведущий принял ответ: «Иероним Босх». Потом знаток добавил:
- Там голландские пословицы, например, а здесь какие-нибудь русские пословицы, Бог его знает. Или «Голландские пословицы» не Босх написал, да?
- Вот в этом и проблема, - сказал ведущий.
Правильный ответ звучит так:
- Перед вами пословицы: «шапка на голове горит», «волки мирно сидят рядом с овцами» и так далее. Дина Ельцева написала картину по мотивам русских пословиц, а вдохновил художника Питер Брейгель и его «Нидерландские пословицы».
Приз телезрительницы - 100 000 российских рублей. Телезрители сократили отставание в счете до минимума - 4:5. Но в итоге знатоки все-таки одержали общую победу со счетом 6:5.