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В Минске задержаны партнеры российского олигарха Мазепина

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  • 8.10.2024, 15:50
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В Минске задержаны партнеры российского олигарха Мазепина

Якобы из-за налогов.

Как стало известно «Нашай Ніве», на этих выходных в Беларуси задержали бывших партнеров российского олигарха Дмитрия Мазепина по «Уралкалию» Евгения Шавеля и Дмитрия Лобяка. А вместе с ними, накануне, топ-менеджеров ОАО «Юрас-Ойл». 

«Юрас-Ойл» — это белорусская компания, дилер промышленной химии и удобрений, в которой Лобяк и Шавель — соакционеры.

По предварительной информации, все претензии касаются именно этой фирмы и имеют налоговую природу. 

Никакой официальной информации не публиковалось. 

Шавель и Лобяк — белорусы, заработавшие свои основные деньги в России. Как можно предположить, и жили они отчасти там же. 

Они были ближайшими бизнес-партнерами бывшего владельца «Уралкалия» Дмитрия Мазепина. Все трое вместе учились в 5-й роте Минского суворовского училища 29-го выпуска. 

Чем сейчас владеют эти бизнесмены, мы не знаем из-за общего тренда на зашифровывание активов в России.

На сегодня «Уралкалием» на 100% владеет компания «Уралхим». До марта 2022 года «Уралхимом» на 100% владел Дмитрий Мазепин. Сейчас структура собственности компании не раскрывается.

Ранее Дмитрий Лобяк владел 20% «Уралкалия» и был советником генерального директора. Впоследствии эта участь перешла Мазепину. Шавель был топ-менеджером в той же компании, вероятно, и с долей в бизнесе. 

Кроме того, Шавель и Лобяк владели по 17% акций Верхнекамского электромеханического завода. Шавель и на сегодня совладелец «Казфосфата» — одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в мире. 

Белорусская компания партнеров занималась дилерством химических продуктов, и это, как можно предположить, далеко не основной и не главный для них бизнес. 

Задержания по налоговой статье в Беларуси нередко используются, чтобы «подстричь» успешных бизнесменов. Обычно люди такого калибра выплачивают требуемый выкуп за свою свободу, а дела чаще всего не доходят до суда. 

Налоговое законодательство часто двусмысленное, и поэтому легко используется для выставления претензий.

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