Истинный протест 1 Гарри Каспаров

8.10.2024, 16:38

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Гарри Каспаров

При аресте и в путинских застенках он вел себя несгибаемо.

Почти 40 лет назад, в далеком 1986-м, меня попросили написать статью о Высоцком. Тогда я очень сожалел о том, что никогда не слышал голос Владимира Семеновича вживую. Сейчас у меня такое же ощущение: я очень жалею, что не успел пожать руку Ильдару Дадину. Казалось, что когда-то мы еще встретимся, но, увы, это уже никогда не случится…

Ильдар Дадин для меня — олицетворение человеческого достоинства, нежелание жить под гнетом, когда твоя возможность дышать полной грудью в своей стране сжимается, словно шагреневая кожа. Дадин не протестовал, следуя политическим интересам. Он протестовал, потому что так было правильно.

При аресте и в путинских застенках он вел себя несгибаемо, а когда стало очевидно, что единственная ныне возможная форма протеста — это взять в руки оружие и защищать Украину, Ильдар Дадин вновь оказался в первых рядах. Он пошел на войну, потому что иначе поступить не мог, потому что иначе было нельзя. Он — настоящий герой своего времени, связавший все этапы сопротивления — от мирных протестов под дубинками путинских карателей до открытой борьбы с врагом на поле боя. Он не размазывал сопли, не искал окольных путей и лазеек в системе, а последовательно и бескомпромиссно ей противостоял.

Дадин — это истинный протест. Искренний человеческий протест как абсолютно естественная реакция на тиранию. Форум свободной России объявляет об учреждении премии имени Ильдара Дадина, которая будет присуждаться таким же несгибаемым борцам против путинской тирании, как он.

Гарри Каспаров, Telegram

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