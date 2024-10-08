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Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ, вероятно, ликвидировал преемника Насраллы

  • 8.10.2024, 17:12
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Глава Минобороны Израиля: ЦАХАЛ, вероятно, ликвидировал преемника Насраллы

«Хезболла» остается без лидера.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что высокопоставленный представитель «Хезболлы» Хашем Сафиеддин, который должен был заменить убитого лидера Хасана Насраллу, вероятно, был ликвидирован в результате удара на прошлой неделе в Бейруте.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Он подчеркнул, что на данный момент «Хезболла» остается без лидера

«Насралла был устранен, его преемник, вероятно, также был устранен. Это оказывает драматическое влияние на все происходящее. Некому принимать решения, некому действовать», — заявил Галлант.

Министр также считает, что Иран уже потерял свой самый ценный актив в виде «Хезболлы».

«Действия, которые мы предпринимаем, наблюдаются по всему Ближнему Востоку. Когда дым в Ливане рассеется, в Иране поймут, что они потеряли свой самый ценный актив — Хезболлу», — подытожил он.

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