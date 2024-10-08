Витеблянин прикрепил к воздушному шару диван и полетел 4 8.10.2024, 17:23

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Что было дальше?

Неопознанный летательный диван был замечен над Витебском еще в сентябре, но только сейчас кадры с ним разошлись по интернету. На видео и фото — обычный мужчина в майке и брюках, не вставая, собственно, с дивана, взлетает в воздух с невозмутимым видом с помощью огромного аэростата. Кто это, зачем, почему вообще мебель, узнал «Онлайнер».

Пилота дивана зовут Алексей, и он является главой отдела маркетинга мебельного завода «Савлуков-Мебель». Собственно, диван, на котором он полетал — разработка фабрики. Да, все действительно было сделано ради пиара. Но когда ради пиара человек отправляется на своем продукте в направлении стратосферы — это уже как минимум чуть изобретательнее, чем купить билборд у шоссе.

— Мы просто увидели фото в интернете и решили, что можем сделать такое у нас, и даже интереснее. Заморочились по безопасности: страховку и крепления ладили промышленные альпинисты. Проверили по весу все. Нужно было соблюсти лимит в 200 кг вместе с «пилотом», поэтому выбрали один из самых легких диванов. Дождались штиля, на всякий случай привязали шар тросами к земле и вечером, на закате, меня подняли в воздух.

В совокупности полет диванного испытателя продлился полтора часа. Особенность полета на шаре состоит в том, что для его стабилизации в атмосфере нужна холодная погода. Именно поэтому полеты возможны либо ранним утром, либо вечером. Учитывая, что в октябре уже понемногу подмораживает, даже смотреть на кадры с маркетологом в одной рубашке было холодно.

— Пока солнце не село, было более-менее, а потом уже холод чувствовался, да. Но страшно, если честно, не было. Мысли были только о том, что надо было успеть все снять, — признается Алексей.

По его словам, диван, участвовавший в полете, разыграли в прямом эфире, и он уже уехал к подписчице из Гомеля. А сама пиар-акция была одной из самых веселых, что устраивала компания в своей истории.

Стоит отметить, что полеты такого плана все же не отличаются безопасностью и произошедшим уже заинтересовалась прокуратура.

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