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Альянс диктаторов должен быть разрушен

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  • Леонид Невзлин
  • 8.10.2024, 19:01
  • 2,792
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Леонид Невзлин

Западу пора действовать.

В Минобороны Южной Кореи полагают, что КНДР может направить часть своих войск воевать на стороне РФ против Украины.

В ведомстве напоминают о подписании Москвой и Пхеньяном договора подобного военном союзу. В Сеуле также считают, вероятно, правдивыми недавние сообщения в украинских СМИ о том, что ВСУ ликвидировали шестерых северокорейских офицеров под Донецком.

Нет никаких сомнений, что северокорейские и иранские военные специалисты едут в Украину в комплекте с оружием из этих стран. Они же, помимо работы со своими вооружениями, на месте учатся тактике и стратегии ведения современной войны, нанесения ракетных ударов, применения дронов и так далее. Кроме того, из РФ Пхеньян и Тегеран, вероятно, получают не только деньги, золото и краденое украинское зерно, но и военные технологии.

Возможно, мы увидим и северокорейских солдат в окопах, и удары не только «шахедами», а и иранскими ракетами по украинским электростанциям. А потом и российские ядерные технологии в распоряжении режимов аятолл и Кима. Украина воюет с укрепляющимся альянсом диктаторов. Израиль воюет с ним же. Если Запад не предпримет достаточно усилий для разрушения этого союза, та же участь может ждать и Южную Корею, и Тайвань.

Леонид Невзлин, Facebook

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