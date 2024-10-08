В Гомеле бизнесмен задолжал экс-жене долю от прибыли, а потом подарил все активы новой супруге 1 8.10.2024, 20:51

Кому в итоге присудили деньги.

В отделе принудительного исполнения (ОПИ) Советского района Гомеля рассказали три истории о крупных задолженностях. Речь о суммах от полусотни тысяч белорусских рублей до нескольких миллионов. Случаями из практики с порталом «Белка» поделился заместитель начальника районного ОПИ Андрей Камушкин.

Бизнес-леди вышла из тюрьмы и ждет прощения долга

В активе Камушкина около 200 исполнительных производств. Одно из самых неподъемных — дело коммерсантки, задолжавшей государству 1,8 млн рублей. Более 10 лет назад женщина выступала учредителем и соучредителем в четырех фирмах. Специализация была самая широкая — от комплексных бухгалтерских услуг до торговли продуктами.

В 2017 году трест лопнул. Женщину осудили за мошенничество в крупном и особо крупном размере, приговорили к серьезному сроку лишения свободы. Ущерб от ее деятельности оценили в вышеозначенную сумму, причем половину она должна налоговому ведомству.

В счет долга были проданы принадлежавшие женщине строения, торговые площади. Но покрыть всю сумму и близко не удалось. Пока осужденная была в колонии, долг не выплачивался. А выйдя на свободу, женщина дала понять, что и не собирается его возвращать. Официально поработала один месяц и решила, что с нее хватит.

— Из четырех фирм в государственном реестре осталась только одна. И то непонятно, получает ли она доход, который можно обратить на взыскание долга. Что касается непосредственно должницы, то она считает, что заплатила по счетам своей свободой, на конструктивный контакт не идет. Это не означает, что долг будет прощен. Мы продолжим исполнять свои обязанности. Хотя имущества у нее уже не осталось, — говорит Андрей Камушкин.

К слову, другие фигуранты того же уголовного дела причиненный их действиями ущерб постепенно возмещают.

Пенсионерка платит по счетам, отбывая срок

Больше миллиона должна пенсионерка, отбывающая семилетний срок в исправительной колонии. Гомельчанка работала бухгалтером на предприятии по производству ветеринарных препаратов, увлеклась приписками и списанием под них денег на вакцинацию животных. В декабре 2022 года была осуждена за завладение имуществом путем злоупотребления служебными полномочиями. На ней повис долг свыше 1 млн рублей. Это не только причиненный ущерб, но и назначенный судом штраф 400 базовых величин.

— В счет погашения задолженности были обращены банковские вклады. Продан автомобиль бывшего бухгалтера. Причем за сумму, гораздо меньшую, чем была обозначена на этапе ее ареста. Сейчас на реализацию выставлена дача. Но это капля в море. При осмотре жилища женщины были обнаружены наличные деньги, некоторое неучтенное ранее имущество, что дало ещё около 6 тысяч рублей. В общей сложности погашено 153 тысячи рублей, — озвучивает сумму Камушкин.

— В колонии женщина работает, несмотря на возраст. Получает более 500 рублей, что считается хорошей по тюремным меркам зарплатой. Получает пенсию. На все эти доходы обращено взыскание. Но такими темпами ей, конечно, придется работать на свой долг всю жизнь, — сокрушается сотрудник ОПИ.

Бывший муж закроет долг одним платежом

Но бывают истории и со счастливым концом. Четыре года назад успешный гомельский предприниматель развелся с супругой после 17 лет брака. Его бизнес стал успешным как раз в период совместной жизни, поэтому суд постановил выплатить бывшей супруге 49 тысяч рублей в качестве ее доли от прибыли.

Коммерсант не торопился исполнять решение. Периодически подбрасывал бывшей жене по 100−200 рублей, а основной долг не выплачивал. После снова женился и подарил все активы молодой жене.

Поняв, что ей морочат голову, бывшая супруга снова обратилась в суд. А тот мало того что подтвердил ее право на компенсацию, так еще и проиндексировал задолженность, добавив к ней дополнительные 17 тысяч рублей. Кроме того, был подан иск о признании сделки дарения имущества ничтожной. Ответчик отступил.

— Мужчина сам пришел в отдел принудительного исполнения и заверил, что выплатит долг одним платежом. Ждем подтверждающих документов, — сообщил Андрей Камушкин.

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