Экс-глава МИД Британии лидирует в борьбе за пост лидера консерваторов 8.10.2024, 21:01

Джеймс Клеверли

Остались только трое претендентов.

Бывший министр иностранных, а до того – внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли вырвался вперед в борьбе за пост нового лидера Консервативной партии, где остались только трое претендентов.

Об этом сообщает Bloomberg.

После очередного раунда голосования во вторник, 8 октября, Клеверли получил наибольшее количество голосов депутатов-консерваторов, участвующих в избрании лидера – 39 из 121.

Бывший младший министр по вопросам иммиграции Британии Роберт Дженрик, который до сих пор считался фаворитом, получил 31 голос, экс-министр бизнеса Кеми Баденох – 30 голосов.

Зато бывший младший министр по вопросам безопасности Том Тагендхат получил лишь 20 голосов и выбыл из соревнования.

Всплеск поддержки Джеймса Клеверли – наиболее умеренного из трех оставшихся претендентов на пост лидера консерваторов Британии – свидетельствует о том, что значительная часть партии выступает за центристские позиции, пишет Bloomberg.

К примеру, Дженрик ранее пообещал, что выведет Британию из Европейской конвенции по правам человека, а также говорил, что назвал свою дочь в честь Маргарет Тэтчер. А Баденох недавно раскритиковала декретные выплаты, прожиточный минимум и государственных служащих.

Уже в среду, 9 октября, консерваторы определятся с двумя претендентами на пост лидера партии. Далее за них будут голосовать все партийцы, а результаты этого голосования должны быть объявлены 2 ноября.

Напомним, Риши Сунак был лидером Консервативной партии и премьер-министром с октября 2022 года, но ушел в отставку в начале июля после инициированных им же досрочных парламентских выборов.

По их итогам консерваторы потерпели разгромное поражение, а оппозиционная Лейбористская партия получила лучший за два десятилетия результат и сформировала однопартийное правительство.

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