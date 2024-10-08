закрыть
8 октября 2024, вторник, 23:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске снова возникли проблемы с электричеством

1
  • 8.10.2024, 22:30
В Минске снова возникли проблемы с электричеством

Свет пропадал в центре города.

В Минске вечером 8 октября опять наблюдались перебои с электроснабжением — свет пропадал на нескольких улицах в центре города. В «Минскэнерго» причиной происшествия назвали повреждение высоковольтной линии, пишут «Минск-Новости».

Около половины девятого вечера во вторник на проспекте Независимости, 48а, улице Козлова, 1 и по некоторым адресам в окрестности временно отключили электричество. В частности, света не было в домах на ул. Берестянской, ул. Гикало, в пер. Горном, на ул. Золотая Горка, ул. Козлова, ул. Краснозвездной, в пер. Краснозвездном, на ул. Михайлова, ул. Мулявина, пр. Независимости, ул. Платонова, ул. Смолячкова.

Для восстановления электроснабжения в распределительную сеть направили две оперативно-выездные бригады филиала «Минские кабельные сети».

Вскоре подача электроэнергии была частично восстановлена — кое-где свет отсутствовал примерно 15−20 минут. В других домах он включился в течение часа.

В «Минскэнерго» объяснили, что причиной отсутствия напряжения стало повреждение кабельной линии.

Напомним, накануне, 7 октября, минчане жаловались на проблемы с электричеством на ул. Славинского. По словам людей, у них в квартирах «стреляло из розеток», «взорвался модем», у некоторых «сгорела техника». В «Минскэнерго» сообщили, что проблема в поврежденном оборудовании в трансформаторной подстанции.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип