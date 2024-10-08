В Минске снова возникли проблемы с электричеством 1 8.10.2024, 22:30

Свет пропадал в центре города.

В Минске вечером 8 октября опять наблюдались перебои с электроснабжением — свет пропадал на нескольких улицах в центре города. В «Минскэнерго» причиной происшествия назвали повреждение высоковольтной линии, пишут «Минск-Новости».

Около половины девятого вечера во вторник на проспекте Независимости, 48а, улице Козлова, 1 и по некоторым адресам в окрестности временно отключили электричество. В частности, света не было в домах на ул. Берестянской, ул. Гикало, в пер. Горном, на ул. Золотая Горка, ул. Козлова, ул. Краснозвездной, в пер. Краснозвездном, на ул. Михайлова, ул. Мулявина, пр. Независимости, ул. Платонова, ул. Смолячкова.

Для восстановления электроснабжения в распределительную сеть направили две оперативно-выездные бригады филиала «Минские кабельные сети».

Вскоре подача электроэнергии была частично восстановлена — кое-где свет отсутствовал примерно 15−20 минут. В других домах он включился в течение часа.

В «Минскэнерго» объяснили, что причиной отсутствия напряжения стало повреждение кабельной линии.

Напомним, накануне, 7 октября, минчане жаловались на проблемы с электричеством на ул. Славинского. По словам людей, у них в квартирах «стреляло из розеток», «взорвался модем», у некоторых «сгорела техника». В «Минскэнерго» сообщили, что проблема в поврежденном оборудовании в трансформаторной подстанции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com