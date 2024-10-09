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Сын бен Ладена депортирован из Франции

  • 9.10.2024, 1:04
Сын бен Ладена депортирован из Франции
Омар бен Ладен

За прославление терроризма.

Сыну основателя международной террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Омару запрещено возвращаться во Францию, откуда он был депортирован после публикации комментариев в социальных сетях, которые, как утверждается, прославляли терроризм. Об этом сообщает Reuters.

Распоряжение о запрете сыну бен Ладена въезжать во Францию подписал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо. Он также сообщил, что Омар бен Ладен был ранее депортирован. Подробностей о том, куда он был отправлен глава МВД Франции не привел.

«Господин бен Ладен, который несколько лет жил в регионе Орн как супруг британской гражданки, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях комментарии, прославляющие терроризм. Административный запрет гарантирует, что господин бен Ладен не сможет вернуться во Францию ни по какой причине», - написал Ретайо в социальной сети Х.

Омар бен Ладен, как пишет Reuters, в течение многих лет жил в деревне в Нормандии, рисуя пейзажи. По данным местной еженедельной газеты Le Publicateur Libre, он привлек внимание французских властей из-за поста в социальной сети в день рождения своего отца, убитого американским спецназом в мае 2011 года. В июле 2023 года газета сообщила, что полиция искала сына бен Ладена в деревне Домфор в Нормандии.

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