Сын бен Ладена депортирован из Франции
- 9.10.2024, 1:04
За прославление терроризма.
Сыну основателя международной террористической сети «Аль-Каида» Усамы бен Ладена Омару запрещено возвращаться во Францию, откуда он был депортирован после публикации комментариев в социальных сетях, которые, как утверждается, прославляли терроризм. Об этом сообщает Reuters.
Распоряжение о запрете сыну бен Ладена въезжать во Францию подписал министр внутренних дел страны Брюно Ретайо. Он также сообщил, что Омар бен Ладен был ранее депортирован. Подробностей о том, куда он был отправлен глава МВД Франции не привел.
«Господин бен Ладен, который несколько лет жил в регионе Орн как супруг британской гражданки, в 2023 году опубликовал в своих социальных сетях комментарии, прославляющие терроризм. Административный запрет гарантирует, что господин бен Ладен не сможет вернуться во Францию ни по какой причине», - написал Ретайо в социальной сети Х.
Омар бен Ладен, как пишет Reuters, в течение многих лет жил в деревне в Нормандии, рисуя пейзажи. По данным местной еженедельной газеты Le Publicateur Libre, он привлек внимание французских властей из-за поста в социальной сети в день рождения своего отца, убитого американским спецназом в мае 2011 года. В июле 2023 года газета сообщила, что полиция искала сына бен Ладена в деревне Домфор в Нормандии.