Уилл Смит планирует сняться в новом боевике для Netflix
- 9.10.2024, 5:59
Режиссером проекта выступит Майкл Бэй, с которым актер уже не раз работал.
Американский оскароносный актер Уилл Смит и режиссер Майкл Бэй ведут переговоры об участии в будущем фильме Fast and Loose для стримингового сервиса Netflix, пишет Deadline.
Сюжет боевика расскажет историю мужчины, который однажды просыпается в мексиканском городе Тихуане и понимает, что потерял память.
Пытаясь собрать свое прошлое по кусочкам, главный герой, роль которого исполнит Смит, узнает о том, что вел двойную жизнь. В одной из них он был королем преступного мира, а в другой – агентом ЦРУ под прикрытием.
Над фильмом на протяжении определенного времени работал и сам Смит, а после успеха его последней ленты «Плохие парни до конца», которая получила в прокате более $400 млн, новый проект стал стремительно набирать обороты.
Пока официальных подтверждений о старте съемок нет. Однако сообщают, что для Уилла Смита и Майкла Бэя этот проект, скорее всего, станет следующим и приоритетным.
Будущая картина станет не единственной в общей фильмографии Смита и Бэя.
Вместе они работали над знаменитой франшизой «Плохие парни». Правда, только над первой и второй частями (всего их четыре).
Бэй считается специалистом в области боевиков и фантастики, а также является одним из самых кассовых режиссеров планеты. В общей сложности все его фильмы заработали в прокате свыше $5,7 млрд.
Проект Fast and Loose станет первым воссоединением коммерчески успешного союза спустя более чем 20 лет после выхода второй части «Плохих парней».