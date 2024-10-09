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Уилл Смит планирует сняться в новом боевике для Netflix

  • 9.10.2024, 5:59
Уилл Смит планирует сняться в новом боевике для Netflix
Уилл Смит

Режиссером проекта выступит Майкл Бэй, с которым актер уже не раз работал.

Американский оскароносный актер Уилл Смит и режиссер Майкл Бэй ведут переговоры об участии в будущем фильме Fast and Loose для стримингового сервиса Netflix, пишет Deadline.

Сюжет боевика расскажет историю мужчины, который однажды просыпается в мексиканском городе Тихуане и понимает, что потерял память.

Пытаясь собрать свое прошлое по кусочкам, главный герой, роль которого исполнит Смит, узнает о том, что вел двойную жизнь. В одной из них он был королем преступного мира, а в другой – агентом ЦРУ под прикрытием.

Над фильмом на протяжении определенного времени работал и сам Смит, а после успеха его последней ленты «Плохие парни до конца», которая получила в прокате более $400 млн, новый проект стал стремительно набирать обороты.

Пока официальных подтверждений о старте съемок нет. Однако сообщают, что для Уилла Смита и Майкла Бэя этот проект, скорее всего, станет следующим и приоритетным.

Будущая картина станет не единственной в общей фильмографии Смита и Бэя.

Вместе они работали над знаменитой франшизой «Плохие парни». Правда, только над первой и второй частями (всего их четыре).

Бэй считается специалистом в области боевиков и фантастики, а также является одним из самых кассовых режиссеров планеты. В общей сложности все его фильмы заработали в прокате свыше $5,7 млрд.

Проект Fast and Loose станет первым воссоединением коммерчески успешного союза спустя более чем 20 лет после выхода второй части «Плохих парней».

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