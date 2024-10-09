Зачем белорусский плотник Василич разрушил любимую резиденцию Путина?
- Юрий Гнидин, UDF
- 9.10.2024, 8:14
Решил тряхнуть стариной.
Слухи о смерти российского диктатора находят все больше косвенных подтверждений.
Как сообщает издание «Проект», в Сочи снесли любимую резиденцию президента России Владимира Путина «Бочаров ручей».
Изучив спутниковые снимки, журналисты выяснили, что резиденцию начали сносить в феврале, а закончили в марте нынешнего года.
Ранее Путин часто любил отдыхать в «Бочаровом ручье». Там он проводил правительственные совещания и принимал высокопоставленных иностранных гостей. Например, частым посетителем этой резиденции был Александр Лукашенко.
Почему было решено снести здание резиденции – загадка. Журналисты «Проекта» не исключают, что Путин просто перестал посещать «Бочаров ручей» из-за угрозы возможной атаки на нее украинских беспилотников. Но даже если это так, то, как было написано в одном известном романе, «зачем же мебель ломать»?
Может, все-таки прав профессор Валерий Соловей, который утверждает, что настоящий Владимир Путин скончался в своей резиденции на Валдае 26 октября 2023 года. С тех пор тело покойного диктатора находится в холодильнике, а Россией правит его двойник по прозвищу «Василич», который, кстати, по сведениям профессора, родом из Беларуси. И является по специальности плотником.
Вот и решил «Василич» тряхнуть стариной – и своими руками отстроить себе новый дом по душе. Чем не объяснение странного решения российских чиновников снести любимую резиденцию прежнего хозяина Кремля?
Юрий Гнидин, UDF