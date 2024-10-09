В МНС объяснили, почему повысят налог на недвижимость для белорусов
- 9.10.2024, 8:54
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Уже с января.
В Министерстве по налогам и сборам Беларуси объяснили, почему в 2025 году решили повысить налог на недвижимость. Проект поправок в Налоговый кодекс уже внесли в «парламент», и если депутаты его одобрят, с января жителям Беларуси придется платить больше. Причина такого решения, по словам налоговиков, связана с инфляцией.
В ведомстве уточнили, что из-за этого в Беларуси увеличится расчетная стоимость квадратного метра жилья, а именно этот показатель и используется для расчета налога. При этом цена «квадрата», по словам налоговиков, возрастет «на прогнозный уровень инфляции».
«Например, в Минске для квартиры площадью 60 кв. м. увеличение произойдет в пределах 4 белорусских рублей», — пообещали в Министерстве по налогам и сборам.
Как высчитывается сумма налога?
К слову, формула расчета такова: площадь жилья умножается на ставку налога (0,1%) и расчетную стоимость «квадрата». Последняя зависит от региона, максимальная, как всегда, в Минске.
Сейчас, например, расчетная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме в столице держится на уровне 968 рублей (по сравнению с 900 рублями в 2023 году). Со следующего года, если поправки будут приняты, сумма увеличится на 5%.