закрыть
9 октября 2024, среда, 9:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В МНС объяснили, почему повысят налог на недвижимость для белорусов

  • 9.10.2024, 8:54
  • 2,094
В МНС объяснили, почему повысят налог на недвижимость для белорусов

Уже с января.

В Министерстве по налогам и сборам Беларуси объяснили, почему в 2025 году решили повысить налог на недвижимость. Проект поправок в Налоговый кодекс уже внесли в «парламент», и если депутаты его одобрят, с января жителям Беларуси придется платить больше. Причина такого решения, по словам налоговиков, связана с инфляцией.

В ведомстве уточнили, что из-за этого в Беларуси увеличится расчетная стоимость квадратного метра жилья, а именно этот показатель и используется для расчета налога. При этом цена «квадрата», по словам налоговиков, возрастет «на прогнозный уровень инфляции».

«Например, в Минске для квартиры площадью 60 кв. м. увеличение произойдет в пределах 4 белорусских рублей», — пообещали в Министерстве по налогам и сборам.

Как высчитывается сумма налога?

К слову, формула расчета такова: площадь жилья умножается на ставку налога (0,1%) и расчетную стоимость «квадрата». Последняя зависит от региона, максимальная, как всегда, в Минске.

Сейчас, например, расчетная стоимость одного квадратного метра жилого помещения в многоквартирном или блокированном жилом доме в столице держится на уровне 968 рублей (по сравнению с 900 рублями в 2023 году). Со следующего года, если поправки будут приняты, сумма увеличится на 5%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип