«Покойный Лукашенко держится за ноги» 2 9.10.2024, 9:09

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Белорусы прокомментировали «блуждание призрака» в Кремле.

Вчера появилось видео, о том как Лукашенко не смог подняться по лестнице в Кремле. Диктатору пришлось воспользоваться лифтом, чтобы попасть в зал заседаний.

Читатели сайта Charter97.org обсуждают очередное доказательство ухудшения здоровья дряхлеющего правителя:

— «Не нужно лифтов и лестниц, нужно просто сдохнуть, и все!»

«Просто слишком много жрет и колени не выдерживают вес в 135+ кг (135 это старые сведения из хоккейной команды, сейчас наверное еще больше весит)»

«На него посещение Кремля очень плохо влияет»

«К черту подробности! Когда открывать шампанское?!»

«Род Лукашенко проклятый. Дети и правнуки пожнут деяния кровного родича»

Трапиу у пастку Лука. И не поехать нельзя - скажут нет сил уже. Отключить отопление в Кремле, как у себя во дворце, тоже нельзя. Так что, хоть и говорит: «Я не парусь», придется «попариться». Потом в больничку на недельку под капельницу.

«Блуждание призрака. Покойный упорно держится за ноги, при констатации смерти мозга на мониторе. На ногах его удерживают: совбез, депутаты, всенегодное собрание, служба безопасности, врачи из лечкомиссии, эскадрон смерти, в случае падения тела их кладут в гроб к телу»

«С каждой его поездкой к Путину белорусы узнают много нового о физическом состоянии трухлявой туши тирана»

«На сайте Кремля уже опубликовали видео саммита СНГ в расширенном составе, где показан сильный тремор головы одного усатого участника саммита»

«Опять путлер луку «новичном» за обедом накормил. Глядишь до Беларуси и не долетит, коньки откинет прямо в Кремле»

«Шоб он уже свалился с лестницы. А лучше с самолета выпал»

«Для таких как Лукашенко надо лифт где только вперед ногами прямо в крематорий».

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