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Виктор Гончаренко возглавил российский «Нижний Новгород»

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  • 9.10.2024, 10:45
  • 1,186
Виктор Гончаренко возглавил российский «Нижний Новгород»

Стала известна зарплата белорусского футбольного тренера.

Сегодня белорусского футбольного специалиста Виктора Гончаренко представят игрокам в качестве нового главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород». Стороны договорились о зарплате в 3,5 миллиона российских рублей в месяц (примерно 36 тысяч долларов).

В случае расторжения контракта с 25 по 30-й тур неустойка тренеру составит 10 млн рублей. Если Гончаренко уволят раньше — 20 млн (около 210 тысяч долларов), пишет Mk.ru.

В этом сезоне чемпионата России «Пари НН» идет на 12-м месте после 11 туров.

В прошлом сезоне экс-тренер БАТЭ тренировал «Урал», который вылетел в первую лигу. А Гончаренко уволили в конце сезона из-за плохих результатов.

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