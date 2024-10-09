Виктор Гончаренко возглавил российский «Нижний Новгород»4
- 9.10.2024, 10:45
- 1,186
Стала известна зарплата белорусского футбольного тренера.
Сегодня белорусского футбольного специалиста Виктора Гончаренко представят игрокам в качестве нового главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород». Стороны договорились о зарплате в 3,5 миллиона российских рублей в месяц (примерно 36 тысяч долларов).
В случае расторжения контракта с 25 по 30-й тур неустойка тренеру составит 10 млн рублей. Если Гончаренко уволят раньше — 20 млн (около 210 тысяч долларов), пишет Mk.ru.
В этом сезоне чемпионата России «Пари НН» идет на 12-м месте после 11 туров.
В прошлом сезоне экс-тренер БАТЭ тренировал «Урал», который вылетел в первую лигу. А Гончаренко уволили в конце сезона из-за плохих результатов.