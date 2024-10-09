В Беларуси опять похолодает
- 9.10.2024, 11:32
- 1,946
Прогноз погоды до конца недели.
В четверг преимущественно без осадков, только ночью местами по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер днем порывистый, местами по западу сильный порывистый.
Ночь +6..+12°С, по западу Беларуси до +14°С; максимальная температура днем +15..+21°С, по югу воздух прогреется до +23°С.
В пятницу ожидается поступление прохладных воздушных масс из Скандинавии. Облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди. Днем местами ожидаются сильные дожди, возможны грозы.
Ночью +9..+ 15°С, максимальная температура днем будет от +12°С по западу до +21°С по юго-востоку страны.
В субботу станет еще холоднее.
Ночью и утром местами ожидаются сильные дожди. Ночью от +2°С по западу до +11°С по востоку страны, максимальная температура днем +8..+14°С.