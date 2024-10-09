«Сижу под кабинетом и чувствую, что мне плохеет»3
- 9.10.2024, 12:13
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Девушка заболела и пошла в поликлинику — больничный там ей не дали
Белоруска возмутилась в TikTok работой одной из государственных поликлиник в Минске. Так, она заболела и обратилась туда за лечением и больничным: первое она получила, а вот документ оформлять врачи отказались, пишет «Зеркало».
Тогда девушка обратилась в частный медцентр, там медики оказались более внимательными и отзывчивыми. Девушка недоумевает: мол, неужели больничный оформляют только тогда, когда приползешь «на карачках и при смерти»?
Блогерша рассказала, что обратилась к терапевту в 15-ю столичную поликлинику с жалобами: у нее болела голова, был насморк, кашель и «неустоявшаяся» температура. В кабинете у девушки измерили температуру. Судя по всему, она оказалась нормальной.
@lana_uarova Кому еще больничный «зажали»? #поликлиника #больничный #минздрав #здравоохранение #минск #поликлиникаминск ♬ оригинальный звук - Lana_i_Luna
— У меня забрали градусник ровно тогда, когда он запищал. А с каких пор это означает, что он закончил измерения? — недоумевает пациентка.
В результате врач дал минчанке рекомендации. Больничный лист не выписали и «отправили лечиться на работу». Девушка не согласилась с заключением терапевта и пошла жаловаться заместителю главного врача поликлиники. Выслушав посетительницу, руководитель отправила ее на врачебную комиссию.
— Сижу под кабинетом и чувствую, что мне плохеет. У меня с собой был градусник, измерила температуру — 37,3°С. Думаю, нормас, вовремя.
На повторном приеме врач опросила пациентку, у нее снова измерили температуру тела, она оказалась 36,8°С. Но тиктокерша также отметила, что термометр у нее забрали в тот момент, «когда он запищал». По результатам этого осмотра девушке больничный снова не выдали.
@lana_uarova #поликлиника #больничный #минздрав #здравоохранение #минск #поликлиникаминск ♬ оригинальный звук - Lana_i_Luna
— Я попыталась поругаться. Врач спросила, мол, где вы работаете, я сказала — тестировщик. На это она сказала: «Так вы, айтишники, можете поболеть на удаленке дома». С этого высказывания я просто ох***ела, какая разница, где я работаю и что я айтишник?
На следующую ночь девушка чувствовала себя очень плохо — «адски ломало тело, болели кости и даже зубы». Однако утром блогерша вынуждена была пойти на работу, там коллеги посоветовали ей обратиться в частную клинику, где без страховки могут выписать больничный лист.