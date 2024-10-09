«Есть большой спрос на этот сценарий» 3 9.10.2024, 12:23

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Зайдут ли ВСУ в Беларусь?

Во время одной из панелей Форума депутат Верховной Рады Украины, соруководитель межфракционного депутатского объединения «За деколонизацию России» Олег Дунда, высказал мнение, что только на территории Украины в войне с Россией не победить. Также украинский депутат заявил, что ВСУ должны зайти на территорию Беларуси.

Что стоит за этим заявлением? Об этом сайт Charter97.org поговорил с кандидатом философских наук, руководителем украинского Центра белорусских коммуникаций Максимом Плешко:

— Заявление Олега Дунды — настоящая «атомная бомба» в российском и белорусском медиапространствах. С российским все понятно — там не хотят терять свою колонию, гибридно оккупированную через Лукашенко. А почему такой эффект был в белорусском информационном поле? Потому что есть спрос на эту идею. Олег Дунда высказал то, о чем говорят сотни тысяч белорусов. Он сказал то, о чем мечтают белорусские добровольцы.

Два с половиной года они ждали этого заявления. Поэтому была такая сильная реакция.

Давайте обобщим. Первое, нельзя сказать, что это заявление со стороны уполномоченного украинского чиновника. Олег Дунда — депутат, политик, он может позволить себе некоторое вольнодумство. Однако депутат правящей партии «Слуга народа».

Поэтому первый вывод — на эту идею есть спрос. Она живет в умах тысяч людей, ее обговаривают на кухнях.

Также он говорит, что Украине не нужна «оккупационная операция». В ней должны принимать участие белорусские добровольцы и оппозиция. Это абсолютно входит в украинскую стратегию и видение ситуации в Беларуси. Я постоянно говорю о том, что стратегический интерес Украины — свободная белорусская нация, находящаяся в союзнических отношениях с украинцами.

Второй вывод — это будет помощь белорусскому народу в освобождении страны. Подчеркну, мы говорим про теоретические сценарии. Возможен ли он сегодня? Вряд ли. При правильной стратегической подготовке — вполне возможен. Если говорить об украинском экспертном сообществе, то это один из сценариев, который обсуждается. Есть вариант, что Лукашенко как-то добровольно пойдет на уступки, второй вариант — силовой. Эти модели обговариваются.

Защитит ли Путин Лукашенко в этой ситуации? Путин себя не может защитить, операция ВСУ в Курской области это показывает. Лукашенко это понимает и нервничает.

Что касается Украины, она заинтересована в стабильности на северной границе. Однако есть и силы, и средства для того, чтобы реагировать на те или иные вызовы и провокация.

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