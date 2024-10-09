В Германии выпустили электрокар за 6500 евро 9.10.2024, 12:30

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Им можно управлять без прав.

Немецкий производитель компактных электрокаров Econelo представил новую модель Nelo 4.3. Она поступила в продажу по цене от 6500 евро, пишет «Фокус».

Электромобиль Nelo 4.3 бросает вызов Citroen Ami. Это субкомпактное двухместное авто для города. Его длина составляет всего 2,3 м, ширина — 1,1 м, а высота — 1,5 м. Масса составляет всего 350 кг. Электрокар имеет короткий капот, тоненькие диодные фары и наклоненное на большой угол лобовое стекло.

В салоне пассажир сидит за водителем — как в мотоцикле. Новый Nelo 4.3 получил цифровой щиток приборов, камеру заднего вида и Bluetooth.

Электромотор мощностью 2,7 л. с. (2 кВт) позволяет Nelo 4.3 разгоняться до 45 км/ч. В ряде стран ЕС таким медленным авто можно управлять без прав и с 16 лет. Примечательно, что бюджетный электрокар получил дисковые тормоза на всех колесах.

Аккумуляторная батарея на 58 А∙ч обеспечивает запас хода до 50 км. Зарядить ее от домашней электросети можно за 6-8 часов.

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